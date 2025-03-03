Трудно догадаться без подсказки: в чем следует вымочить соленую сельдь

Сельдь – одна из самых популярных рыб, которую едят во время поста. Она прекрасно сочетается с картофелем, луком и другими закусками. Однако чрезмерная соленость может испортить вкус блюда.

Рыбу засаливают в большом количестве соли, чтобы она дольше хранилась. Соль подавляет рост бактерий и позволяет сельди оставаться пригодной к употреблению длительное время, сообщает 24 канал со ссылкой на Pysznosci. Однако перед подачей нужно избавиться от ее избытка, поскольку именно соль часто доминирует во вкусе.

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Как "забрать" соль из сельди

Часто для этого используют обычную воду или молоко. Вода – простой вариант, но длительное вымачивание может чрезмерно размягчить рыбу. Молоко не только уменьшает соленость, но и придает сельди слегка сладковатый привкус.

Однако есть еще один способ, который помогает быстро и эффективно убрать лишнюю соль, сохраняя правильную текстуру рыбы. Вместо традиционных вариантов филе можно окунуть рыбу в газированную воду. Она не меняет вкуса сельди, как молоко, и не делает ее слишком мягкой, как обычная вода. Содержащийся в ней углекислый газ ускоряет процесс опреснения, делает мясо сельди нежным и одновременно помогает избавиться от неприятного запаха.

Продолжительность вымачивания зависит от того, насколько соленой является рыба, а также от толщины филе. Деликатные кусочки сельди достаточно оставить в жидкости на 30 – 60 минут, тогда как для целой рыбы может понадобиться от двух до четырех часов.

Для ускорения процесса можно менять газированную воду на свежую каждый час. Вымачивание лучше всего проводить в холодильнике, чтобы сельдь оставалась свежей и упругой.

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