Какой бывает кутья на Рождество: значение блюда и как его готовят во Львове или Запорожье

Кутья появляется на столе тогда, когда вся семья уже собралась за одним столом и зажжена свеча. Ее готовят и пробуют без спешки и лишних слов – особый ритуал, который ценят в каждой семье.

Это сакральное блюдо открывает рождественский цикл. Без кутьи с маком невозможно себе представить Святой вечер и Рождество, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне". Она напоминает о традиции, бабушкины рецепты и воспоминания поколений.

К теме Старинный рецепт кутьи на Рождество: вы передадите его следующим поколениям

Какой бывает кутья?

Кутью называют Богатой, Щедрой и Голодной. Богатой кутью готовят на Святой вечер – перед Рождеством. В ней много составляющих – мед, мак, орехи, сухофрукты. Эта кутья символизирует достаток, благосостояние и надежду на щедрый год.

Щедрая кутья приходится на Щедрый вечер. В некоторых семьях к кутье могут добавлять сливки, масло или даже сливочную подливу. Название здесь говорит само за себя – блюдо становится сытнее, "щедрее". Голодная кутья – самая простая. Ее готовят в вечер Крещения, когда снова придерживаются строгого поста. В ней минимум ингредиентов и никакого излишества. Это кутья не о вкусе, а об очищении и сосредоточении.

Особое блюдо / Скриншот из видео "Галочка-Кулинарочка"

Что является основой кутьи и как ее готовили сначала?

Классическая основа кутьи – зерно. Чаще всего это пшеница, ячмень или полба, перловка. Такие ингредиенты стали центральными, ведь зерно символизирует жизнь. Его варили долго, если не хватало времени запаривали на ночь.

Другие обязательные составляющие – мак и мед. Мак следовало отварить до готовности и перетереть макогоном в глиняной макитре. Мед был единственным подсластителем. Все вместе смешивали без спешки, потому что кутья не терпит суеты. Наши предки не клали в кутью ни одного лишнего ингредиента. Все по списку, чтобы передавался из поколения в поколение – каждый ингредиент имел сакральное значение.

Как готовят кутью в разных уголках Украины?

На западе Украины кутья часто густая, с большим количеством мака и орехов. Она очень насыщенная. Некоторые хозяйки добавляют столько ингредиентов, что иногда почти ложка стоит. В Карпатах могут добавлять сушеные груши или узвар прямо в блюдо.

В центральных регионах кутья более жидкая, сладкая, с выразительным медовым вкусом. Здесь важен баланс – чтобы зерно не доминировало, а все сливалось в одно. На юге иногда используют рис вместо пшеницы. Такая кутья легче по текстуре, с акцентом на сухофрукты.

Как приготовить кутью с халвой?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 стакана пшеницы для кутьи;

– 1 стакан мака;

– 1 стакан грецких орехов;

– 1 стакан изюма;

– 100 граммов меда;

– 200 граммов халвы.

Готовим оригинальную кутью: видео

Приготовление:

Для приготовления кутьи выберите качественную пшеницу именно для этого блюда – она должна быть свежей, герметично упакованной и от проверенного производителя. Пшеницу на вес лучше не брать, ведь она легко впитывает влагу и посторонние запахи. Отмеренное количество пшеницы замочите в холодной воде на ночь – так зерно отдаст лишнюю горечь и быстрее сварится. Утром воду слейте, пшеницу несколько раз хорошо промойте, добавьте щепотку соли, залейте водой и поставьте варить на умеренном огне. Время приготовления зависит от сорта зерна, поэтому ориентируйтесь на текстуру – пшеница должна хорошо развариться и стать мягкой, но не пересушенной. Если воды мало – долейте, если много – дайте ей выкипеть. В результате каша должна быть однородной и слегка влажной. Мак также требует внимательного подхода – выбирайте свежий, обращая внимание на дату изготовления и условия хранения. Сухой мак слегка измельчите в кофемолке или блендере – не до состояния порошка, а лишь несколько секунд, чтобы зерна треснули. Измельченный мак залейте водой так, чтобы она только сравнялась с маком, и поставьте вариться на маленьком огне в антипригарной кастрюле. Варите примерно 5 минут, постоянно помешивая, пока вода почти испарится. Мак должен остаться слегка влажным, не пересушенным. Снимите его с огня, накройте крышкой и полностью охладите, после чего добавьте к готовой пшенице. Мед для кутьи используйте исключительно натуральный и свежий. Если он загустел, предварительно растопите его на водяной бане до жидкого состояния и только тогда введите в кутью. Изюм выбирайте небольшой, промойте, залейте кипятком на 5 – 10 минут, слейте воду и обсушите бумажным полотенцем, после чего добавьте к основе. Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, остудите и нарежьте ножом на средние кусочки, чтобы они хорошо чувствовались в блюде, а не превратились в крошку. Халву без примесей раскрошите вилкой и также добавьте в кутью. Все ингредиенты тщательно перемешайте до однородности. Готовую кутью храните в стеклянной или керамической посуде в холодильнике – из этого количества получается примерно 1,5 литра готового блюда.

Как приготовить классическую кутью?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана пшеницы;

– 50 граммов мака;

– 50 граммов грецких орехов;

– 1 столовая ложка меда;

– 4 стакана воды.

Классическая кутья без лишних усилий: смотрите видео

Приготовление:

Пшеницу заранее замочите в воде на 1 – 2 часа, после чего непосредственно перед варкой промойте теплой водой 3 – 4 раза. Подготовленное зерно переложите в кастрюлю с толстым дном, залейте водой и поставьте на средний огонь. Когда пшеница закипит, уменьшите нагрев до минимума, чтобы она медленно томилась и едва кипела. Варите 2 – 3 часа до мягкости, следя, чтобы зерно не разварилось – при необходимости доливайте немного воды. Готовая пшеница должна быть мягкой, но сохранять форму, после чего ее перемешайте и оставьте остывать. Мак промойте, залейте кипятком и запаривайте 15 – 20 минут, затем слейте лишнюю воду и перетрите мак до состояния густой кашицы, пока он не пустит "молочко". Грецкие орехи измельчите ножом или в ступке до средних кусочков. К остывшей пшенице добавьте маковую массу, измельченные орехи и мед, тщательно перемешайте. Густоту кутьи отрегулируйте, подливая немного остывшей кипяченой воды. Готовое блюдо еще раз осторожно перемешайте и подавайте.

Как приготовить кутью с перловкой?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 160 граммов перловой крупы;

– 320 граммов воды;

– 30 граммов мака;

– 30 граммов инжира;

– 45 граммов кураги;

– 40 граммов сушеной клюквы;

– 50 граммов изюма;

– 30 граммов фиников;

– 25 граммов меда;

– 30 граммов грецких орехов;

– 20 граммов миндаля;

– 20 граммов кешью.

Приготовьте вкусную кутью, которая всегда удается: видео

Приготовление:

Перловую крупу тщательно промойте, перетирая ее руками, пока вода не станет прозрачной, после чего залейте отмеренным количеством воды, накройте крышкой и варите на очень слабом огне до полной готовности – примерно 40 минут, пока каша станет рассыпчатой и вся жидкость испарится. Мак залейте горячей водой, накройте и оставьте настаиваться. Сухофрукты отдельно залейте горячей или теплой водой и выдержите около 10 минут, чтобы они смягчились, но сохранили форму, после чего воду слейте. Курагу, инжир и финики нарежьте мелкими кусочками, клюкву и изюм оставьте целыми. Орехи обжарьте на сухой сковороде до легкого золотистого цвета, дайте остыть, после чего измельчите ножом до желаемого размера. Готовую перловую кашу слегка остудите, добавьте отцеженный мак, подготовленные сухофрукты и орехи, все хорошо перемешайте. Мед слегка подогрейте до жидкого состояния, не доводя до кипения, после чего влейте в кутью и еще раз осторожно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Готовую кутью подавайте сразу или дайте ей немного настояться, чтобы вкусы лучше соединились.

Что еще приготовить на праздник?