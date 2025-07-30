Получается всегда рассыпчато: готовим рис с мясом, который идеально заменит плов
- Запечь рис с курицей в духовке – замечательная кулинарная идея, которая создает вкусную вариацию традиционного плова.
- Рецепт можно легко адаптировать под собственные предпочтения, добавляя различные специи и овощи.
Рис славится своей универсальностью в приготовлении широкого спектра блюд. Он идеально дополняет мясо и овощи, что позволяет включать его как в повседневный рацион, так и в праздничный.
Традиционно рис готовят на сковороде или в кастрюле, однако пробовали ли вы запекать рис с мясом в духовке? Если до сих пор не делали этого, то ловите вкусный и простой рецепт – ничем не хуже плова, пишет 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.
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Как приготовить рис с курицей в духовке?
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных бедра;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка специй для курицы;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– соль, перец – по вкусу;
– 1 стакан риса жасмин;
– 2 стакана воды.
Приготовление:
- Замаринуйте куриные бедра с маслом и специями. Нарежьте лук и натрите морковь.
- Обжарьте овощи на среднем огне, посолите и поперчите.
- Промойте рис и выложите его в форму для запекания. Добавьте зажарку, выложите маринованное мясо сверху.
- Залейте водой, накройте фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час.
- За 10 – 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы создать румяную корочку.
Приятного аппетита!
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