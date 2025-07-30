Рис славится своей универсальностью в приготовлении широкого спектра блюд. Он идеально дополняет мясо и овощи, что позволяет включать его как в повседневный рацион, так и в праздничный.

Традиционно рис готовят на сковороде или в кастрюле, однако пробовали ли вы запекать рис с мясом в духовке? Если до сих пор не делали этого, то ловите вкусный и простой рецепт – ничем не хуже плова, пишет 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.

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Как приготовить рис с курицей в духовке?

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка специй для курицы;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– соль, перец – по вкусу;

– 1 стакан риса жасмин;

– 2 стакана воды.

Приготовление:

Замаринуйте куриные бедра с маслом и специями. Нарежьте лук и натрите морковь.

Обжарьте овощи на среднем огне, посолите и поперчите.

Промойте рис и выложите его в форму для запекания. Добавьте зажарку, выложите маринованное мясо сверху.

Залейте водой, накройте фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 1 час.

За 10 – 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы создать румяную корочку.

Приятного аппетита!

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