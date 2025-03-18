Почувствуйте Италию на вкус: готовим нежное ризотто с грибами от Павы
Ризотто выделяется как любимая классика итальянской кухни, известная своей кремовой текстурой и насыщенным вкусом. Среди разнообразных вариаций этого блюда особую популярность получило грибное ризотто, которое идеально сочетает лисички со сливочным рисом.
Рецептом ризотто с грибами делится 24 Канал со ссылкой на победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Паву). Ароматное, нежное и насыщенное, оно покорит с первой ложки.
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Ризотто с грибами от Павы
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов риса круглозернистого;
– 200 граммов грибов лисичек;
– 1/2 лука репчатого;
– 1/2 бульонного кубика;
– 70 миллилитров вина белого сухого;
– 1 зубок чеснока;
– 50 граммов шпината;
– 20 граммов пармезана тертого;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец – по вкусу;
Как приготовить ризотто с грибами: смотрите видео
Приготовление:
- Лук почистите и мелко нарежьте. Грибы разделите на кусочки. Чеснок почистите чеснок.
- Обжарьте грибы и лук на половине оливкового масла до испарения жидкости. Добавьте рис, перемешайте и жарьте 1 минуту. Влейте вино и выпарите его.
- Половину кубика куриного бульона разведите 500 миллилитрами горячей воды. Постепенно добавляйте бульон к рису, постоянно помешивая.
- Добавляйте новую порцию бульона только тогда, когда рис впитает предыдущую. Готовьте 15 – 18 минут.
- Тем временем в чашу блендера положите шпинат, чеснок, 10 граммов тертого пармезана, остальное оливковое масло и перебейте до однородной консистенции.
- Когда рис почти готов, добавьте шпинатное песто, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Посыпьте ризотто оставшимся пармезаном и наслаждайтесь!
Готово!
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