Почувствуйте Италию на вкус: готовим нежное ризотто с грибами от Павы

Ризотто выделяется как любимая классика итальянской кухни, известная своей кремовой текстурой и насыщенным вкусом. Среди разнообразных вариаций этого блюда особую популярность получило грибное ризотто, которое идеально сочетает лисички со сливочным рисом.

Рецептом ризотто с грибами делится 24 Канал со ссылкой на победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Паву). Ароматное, нежное и насыщенное, оно покорит с первой ложки. Читайте также Идеально для тех, кто постится: постные гречаники – сытное блюдо без грамма мяса Ризотто с грибами от Павы Время: 40 минут

40 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов риса круглозернистого;

– 200 граммов грибов лисичек;

– 1/2 лука репчатого;

– 1/2 бульонного кубика;

– 70 миллилитров вина белого сухого;

– 1 зубок чеснока;

– 50 граммов шпината;

– 20 граммов пармезана тертого;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– соль, перец – по вкусу; Как приготовить ризотто с грибами: смотрите видео Приготовление: Лук почистите и мелко нарежьте. Грибы разделите на кусочки. Чеснок почистите чеснок.

Обжарьте грибы и лук на половине оливкового масла до испарения жидкости. Добавьте рис, перемешайте и жарьте 1 минуту. Влейте вино и выпарите его.

Половину кубика куриного бульона разведите 500 миллилитрами горячей воды. Постепенно добавляйте бульон к рису, постоянно помешивая.

Добавляйте новую порцию бульона только тогда, когда рис впитает предыдущую. Готовьте 15 – 18 минут.

Тем временем в чашу блендера положите шпинат, чеснок, 10 граммов тертого пармезана, остальное оливковое масло и перебейте до однородной консистенции.

Когда рис почти готов, добавьте шпинатное песто, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Посыпьте ризотто оставшимся пармезаном и наслаждайтесь! Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и аппетитный картофель в мундире без духовки.