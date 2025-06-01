Ароматное и нежное: по этому рецепту ризотто получится действительно как в Италии

Ризотто – это популярное традиционное блюдо итальянской кухни. Оно сочетается с любым мясом, грибами или просто овощами. Дополнительные ингредиенты только добавляют непревзойденного вкуса.

Но не всегда получается приготовить настоящее ризотто с правильной текстурой. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Storinka делится итальянским рецептом этого блюда.

Читайте также Мясные и рядом не стоят: готовим шедевральные кабачковые котлеты

Итальянское ризотто

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 стакана куриного бульона;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки риса;

– 1/3 стакана белого сухого вина;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1/3 стакана тертого сыра.

Приготовление:

Разогрейте бульон. И отдельно разогрейте оливковое масло в толстой кастрюле, добавьте лук и прожарьте их до прозрачности.

Добавьте непромытый рис и жарьте, регулярно помешивая, также до прозрачности. Посолите и добавьте бульон, чтобы он накрыл рис. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите.

При испарении бульона добавляйте половник, чтобы рис был весь в жидкости. И так пока бульон не закончится. Примерно 15 – 20 минут. Также в процессе варки добавьте белое вино.

Рис должен быть кремообразного вида, но при этом рисинки должны быть твердыми. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и сыр.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и молодую картошечку в сметанном соусе.