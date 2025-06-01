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5 июня, 15:58
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Ароматное и нежное: по этому рецепту ризотто получится действительно как в Италии

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Ризотто – традиционное итальянское блюдо, сочетающееся со всем.
  • Чтобы рис получился правильным и вкусным, надо иметь настоящий итальянский рецепт – такой и предлагаем.

Ризотто – это популярное традиционное блюдо итальянской кухни. Оно сочетается с любым мясом, грибами или просто овощами. Дополнительные ингредиенты только добавляют непревзойденного вкуса.

Но не всегда получается приготовить настоящее ризотто с правильной текстурой. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Storinka делится итальянским рецептом этого блюда.

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Итальянское ризотто

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 3 стакана куриного бульона;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки риса;
– 1/3 стакана белого сухого вина;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1/3 стакана тертого сыра.

Приготовление:

  1. Разогрейте бульон. И отдельно разогрейте оливковое масло в толстой кастрюле, добавьте лук и прожарьте их до прозрачности.
     
  2. Добавьте непромытый рис и жарьте, регулярно помешивая, также до прозрачности. Посолите и добавьте бульон, чтобы он накрыл рис. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите.
     
  3. При испарении бульона добавляйте половник, чтобы рис был весь в жидкости. И так пока бульон не закончится. Примерно 15 – 20 минут. Также в процессе варки добавьте белое вино.
     
  4. Рис должен быть кремообразного вида, но при этом рисинки должны быть твердыми. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и сыр.

Приятного аппетита!

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