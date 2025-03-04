На следующий день почти никогда не остается: самые вкусные рогалики на сметане

Когда аромат нежной выпечки наполняет весь дом, все родные сразу собираются на кухне. Особенно, когда из духовки появляются любимые рогалики.

Нежное и рассыпчатое тесто в сочетании с любимой сладкой начинкой создают особую вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает насладиться любимыми рогаликами с рецептом ТСН. Интересно Новая жизнь вчерашней картошки: вы будете в восторге от этого блюда Рецепт рогаликов Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 200 граммов сметаны (20 – 25%);

– 200 граммов сливочного масла;

– пакетик ванильного сахара;

– сахарная пудра;

– повидло;

– щепотка соли. Приготовление: Просейте муку, добавьте соль, нарежьте холодное масло кусочками и перетрите руками до образования крошки. Добавьте сметану, ванильный сахар и быстро замесите тесто. Сформируйте из теста шар, поместите в миску, накройте пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 – 60 минут. Выньте тесто, отрежьте треть, а остальное снова верните в холодильник. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт и нарежьте на 12 треугольников. На широкую часть каждого треугольника положите повидло, сверните в рулетик и выложите на противень, застеленный пергаментом. Повторите этот процесс со всем тестом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 – 25 минут до золотистого цвета. Когда рогалики остынут, посыпьте их сахарной пудрой. Приятного аппетита! Именно то, что надо после тяжелого дня: рецепты ужина за считанные минуты.