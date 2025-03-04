4 марта, 00:35
На следующий день почти никогда не остается: самые вкусные рогалики на сметане
Когда аромат нежной выпечки наполняет весь дом, все родные сразу собираются на кухне. Особенно, когда из духовки появляются любимые рогалики.
Нежное и рассыпчатое тесто в сочетании с любимой сладкой начинкой создают особую вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает насладиться любимыми рогаликами с рецептом ТСН.
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Рецепт рогаликов
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сметаны (20 – 25%);
– 200 граммов сливочного масла;
– пакетик ванильного сахара;
– сахарная пудра;
– повидло;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте соль, нарежьте холодное масло кусочками и перетрите руками до образования крошки. Добавьте сметану, ванильный сахар и быстро замесите тесто.
- Сформируйте из теста шар, поместите в миску, накройте пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 – 60 минут.
- Выньте тесто, отрежьте треть, а остальное снова верните в холодильник.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт и нарежьте на 12 треугольников.
- На широкую часть каждого треугольника положите повидло, сверните в рулетик и выложите на противень, застеленный пергаментом. Повторите этот процесс со всем тестом.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 – 25 минут до золотистого цвета. Когда рогалики остынут, посыпьте их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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