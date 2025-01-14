Минимум продуктов и никакой выпечки: лучшего шоколадно-кокосового рулета вы не пробовали
Рулеты – это отличный вариант, когда нужно подать к столу что-то сладенькое, не прилагая много усилий. А бюджетность этого лакомства сделает его привычным гостем на вашем столе.
Шоколад и кокос – замечательный дуэт, который всегда радостно встречают родные и гости. Для него не обязательно выпекать торт, достаточно будет рецепта рулета. 24 Канал предлагает воспользоваться советами портала "На пенсии".
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Рецепт шоколадно-кокосового рулета
- Время: 30 минут + 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов песочного печенья;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 20 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды.
Для начинки:
– 80 граммов размягченного сливочного масла;
– 80 граммов кокосовой стружки;
– 60 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
Печенье поместите в чашу блендера с насадкой "металлический нож" и перебейте до состояния мелкой крошки.
Растворите сахар в воде.
В глубокую миску высыпьте крошку из печенья, добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте воду с растворенным сахаром, помешивая, пока смесь не приобретет пластичную консистенцию.
Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой миксером до состояния крема. Добавьте кокосовую стружку и аккуратно перемешайте.
На фольгу или пищевую пленку выложите шоколадную массу, разровняйте, формируя прямоугольник примерно 20х25 сантиметров.
Распределите кокосовую начинку по поверхности шоколадной массы. Аккуратно сверните все в рулет.
Заверните рулет в фольгу или пищевую пленку и положите в морозильную камеру на один час.
После охлаждения достаньте рулет, нарежьте его небольшими кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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