Шоколад та кокос – чудовий дует, який завжди радо зустрічають рідні та гості. Для нього не обов'язково випікати торт, достатньо буде рецепту рулету. 24 Канал пропонує скористатися порадами порталу "На пенсії".

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Рецепт шоколадно-кокосового рулету

Час : 30 хвилин + 1 година

: 30 хвилин + 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 20 грамів цукру;

– 100 мілілітрів води.

Для начинки:

– 80 грамів розм’якшеного вершкового масла;

– 80 грамів кокосової стружки;

– 60 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Печиво помістіть у чашу блендера з насадкою «металевий ніж» і перебийте до стану дрібної крихти. Розчиніть цукор у воді. У глибоку миску висипте крихту з печива, додайте какао-порошок і добре перемішайте. Поступово вливайте воду з розчиненим цукром, помішуючи, поки суміш не набуде пластичної консистенції. Розм’якшене вершкове масло збийте з цукровою пудрою міксером до стану крему. Додайте кокосову стружку й акуратно перемішайте. На фольгу або харчову плівку викладіть шоколадну масу, розрівняйте, формуючи прямокутник приблизно 20х25 сантиметрів. Розподіліть кокосову начинку по поверхні шоколадної маси. Акуратно скрутіть усе в рулет. Загорніть рулет у фольгу або харчову плівку та покладіть у морозильну камеру на одну годину. Після охолодження дістаньте рулет, наріжте його невеликими шматочками й подавайте до столу.

Смачного!

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