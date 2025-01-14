Шоколад и кокос – замечательный дуэт, который всегда радостно встречают родные и гости. Для него не обязательно выпекать торт, достаточно будет рецепта рулета. 24 Канал предлагает воспользоваться советами портала "На пенсии".

Читайте также Десерт, тающий во рту: нежный пляцок "Гуцулка" для особых моментов

Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья;

– 2 столовые ложки какао-порошка;

– 20 граммов сахара;

– 100 миллилитров воды.

Для начинки:

– 80 граммов размягченного сливочного масла;

– 80 граммов кокосовой стружки;

– 60 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Печенье поместите в чашу блендера с насадкой "металлический нож" и перебейте до состояния мелкой крошки.

Растворите сахар в воде.

В глубокую миску высыпьте крошку из печенья, добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте воду с растворенным сахаром, помешивая, пока смесь не приобретет пластичную консистенцию.

Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой миксером до состояния крема. Добавьте кокосовую стружку и аккуратно перемешайте.

На фольгу или пищевую пленку выложите шоколадную массу, разровняйте, формируя прямоугольник примерно 20х25 сантиметров.

Распределите кокосовую начинку по поверхности шоколадной массы. Аккуратно сверните все в рулет.

Заверните рулет в фольгу или пищевую пленку и положите в морозильную камеру на один час.