5 минут – и готово: крабовый рулет в вафле – закуска на все случаи жизни
Крабовый рулет простая и очень вкусная закуска. Мало хлопот и нежный вкус – это именно та гармония, которая понравится любой хозяйке.
Если вы не сможете найти квадратных вафельных коржей, то можете заворачивать начинку в лаваш – на вкус это не повлияет никоим образом. При желании в качестве "смазывающего" ингредиента можно использовать не майонез, а плавленый сырок. 24 Канал предлагает попробовать этот рецепт портала "Шуба".
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Рецепт крабового рулета
- Время: 6
- Порций: 15 минут
Ингредиенты:
– 2 вафельные лепешки;
– 150 граммов крабовых палочек;
– 3 плавленых сыра;
– 100 граммов майонеза (72%);
– чеснок – по вкусу;
– салат латук – по вкусу.
Приготовление:
Размороженные крабовые палочки немного подморозьте в морозильной камере. Это облегчит их натирание на терке. То же самое можно сделать с плавленым сыром.
Вафельные лепешки равномерно смажьте майонезом.
Держите мелкую терку над коржом и натирайте плавленый сыр прямо на поверхность. Также можно натереть сыр в миску, а затем ложкой или щипцами равномерно распределить его по коржу.
Подмороженные крабовые палочки натрите на мелкой терке и посыпьте ими всю поверхность коржа.
Слегка побрызгайте майонезом, чтобы придать дополнительный вкус. При желании натрите зубчик чеснока или пропустите его через пресс и равномерно распределите по поверхности.
В конце выложите листья салата.
Аккуратно сверните лепешку в рулет.
Заверните готовый рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник до момента подачи на стол.
Приятного аппетита!
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