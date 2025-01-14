Если вы не сможете найти квадратных вафельных коржей, то можете заворачивать начинку в лаваш – на вкус это не повлияет никоим образом. При желании в качестве "смазывающего" ингредиента можно использовать не майонез, а плавленый сырок. 24 Канал предлагает попробовать этот рецепт портала "Шуба".

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Рецепт крабового рулета

Время : 6

: 6 Порций: 15 минут

Ингредиенты:

– 2 вафельные лепешки;

– 150 граммов крабовых палочек;

– 3 плавленых сыра;

– 100 граммов майонеза (72%);

– чеснок – по вкусу;

– салат латук – по вкусу.

Приготовление:

Размороженные крабовые палочки немного подморозьте в морозильной камере. Это облегчит их натирание на терке. То же самое можно сделать с плавленым сыром. Вафельные лепешки равномерно смажьте майонезом. Держите мелкую терку над коржом и натирайте плавленый сыр прямо на поверхность. Также можно натереть сыр в миску, а затем ложкой или щипцами равномерно распределить его по коржу. Подмороженные крабовые палочки натрите на мелкой терке и посыпьте ими всю поверхность коржа. Слегка побрызгайте майонезом, чтобы придать дополнительный вкус. При желании натрите зубчик чеснока или пропустите его через пресс и равномерно распределите по поверхности. В конце выложите листья салата. Аккуратно сверните лепешку в рулет. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник до момента подачи на стол.

Приятного аппетита!

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