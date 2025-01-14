Якщо ви не зможете знайти квадратних вафельних коржів, то можете загортати начинку у лаваш – на смак це не вплине жодним чином. За бажання в якості "змащувального" інгредієнта можна використати не майонез, а плавлений сирок. 24 Канал пропонує спробувати цей рецепт порталу "Шуба".

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Інгредієнти:

– 2 вафельні коржі;

– 150 грамів крабових паличок;

– 3 плавлених сири;

– 100 грамів майонезу (72%);

– часник – до смаку;

– салат латук – до смаку.

Приготування:

Розморожені крабові палички трохи підморозьте в морозильній камері. Це полегшить їх натирання на тертці. Те саме можна зробити з плавленим сиром.

Вафельні коржі рівномірно змастіть майонезом.

Тримайте дрібну тертку над коржем і натирайте плавлений сир прямо на поверхню. Також можна натерти сир у миску, а потім ложкою або щипцями рівномірно розподілити його по коржу.

Підморожені крабові палички натріть на дрібній тертці та посипте ними всю поверхню коржа.

Злегка побризкайте майонезом, щоб надати додаткового смаку. При бажанні натріть зубчик часнику або пропустіть його через прес і рівномірно розподіліть по поверхні.

Наприкінці викладіть листя салату.

Акуратно скрутіть корж у рулет.