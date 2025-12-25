Наслаждение зимнего чаепития: делаем бисквитный рулет, который превзойдет все магазинные сладости
- Рецепт бисквитного рулета с яблоками, корицей и шоколадом для зимнего чаепития.
- Ингредиенты включают яйца, сахар, мука, яблоки, сливочное масло, сливки, сгущенное молоко и шоколад.
Когда на улице холодно, уютное чаепитие изрядно улучшит настроение. А завершить его нужно непревзойденным рулетиком.
Этот рулет настолько вкусный, что вам захочется готовить его при каждой возможности. А нотки корицы в нем добавляют того самого зимнего ощущения уюта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.
Как приготовить рулет с яблоками, корицей и шоколадом?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
Бисквит:
– 6 яиц;
– 180 граммов сахара;
– 160 – 180 граммов просеянной муки.
Яблочная начинка: яблочная начинка:
– 3 – 4 яблока;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайные ложки корицы;
– 10 граммов сливочного масла.
Пропитка:
– 200 миллилитров сливок;
– 150 – 200 граммов сгущенного молока.
Для верха:
– 80 – 100 граммов шоколада.
Готовим самый вкусный рулет к чаю: видео
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Осторожно введите просеянную муку, перемешивая лопаткой.
- Тесто выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 градусах 10 – 12 минут до легкого румянца.
- Яблоки очистите, нарежьте кусочками и протушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости, после чего дайте начинке немного остыть.
- Сливки соедините со сгущенным молоком до жидкой кремовой консистенции.
- Готовый бисквит слегка остудите, равномерно пропитайте сливочной смесью, выложите яблочную начинку и осторожно сверните в рулет.
- Шоколад растопите и полейте им рулет сверху. По желанию перед подачей охладите.
Как не испортить бисквит?
Ингредиенты для бисквита – только комнатной температуры. Так вы точно получите воздушное тесто, советует Przyslij przepis.
А открывать духовку можно только в конце выпекания. Минута нетерпеливости может обернуться опадением бисквита, и исправить ситуацию уже будет невозможно.
