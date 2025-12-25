Наслаждение зимнего чаепития: делаем бисквитный рулет, который превзойдет все магазинные сладости

Когда на улице холодно, уютное чаепитие изрядно улучшит настроение. А завершить его нужно непревзойденным рулетиком.

Этот рулет настолько вкусный, что вам захочется готовить его при каждой возможности. А нотки корицы в нем добавляют того самого зимнего ощущения уюта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить рулет с яблоками, корицей и шоколадом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

Бисквит:

– 6 яиц;

– 180 граммов сахара;

– 160 – 180 граммов просеянной муки.

Яблочная начинка: яблочная начинка:

– 3 – 4 яблока;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайные ложки корицы;

– 10 граммов сливочного масла.

Пропитка:

– 200 миллилитров сливок;

– 150 – 200 граммов сгущенного молока.

Для верха:

– 80 – 100 граммов шоколада.

Готовим самый вкусный рулет к чаю: видео

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Осторожно введите просеянную муку, перемешивая лопаткой. Тесто выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 градусах 10 – 12 минут до легкого румянца. Яблоки очистите, нарежьте кусочками и протушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости, после чего дайте начинке немного остыть. Сливки соедините со сгущенным молоком до жидкой кремовой консистенции. Готовый бисквит слегка остудите, равномерно пропитайте сливочной смесью, выложите яблочную начинку и осторожно сверните в рулет. Шоколад растопите и полейте им рулет сверху. По желанию перед подачей охладите.

Как не испортить бисквит?

Ингредиенты для бисквита – только комнатной температуры. Так вы точно получите воздушное тесто, советует Przyslij przepis.

А открывать духовку можно только в конце выпекания. Минута нетерпеливости может обернуться опадением бисквита, и исправить ситуацию уже будет невозможно.

