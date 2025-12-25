Укр Рус
25 декабря, 23:51
3

Наслаждение зимнего чаепития: делаем бисквитный рулет, который превзойдет все магазинные сладости

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт бисквитного рулета с яблоками, корицей и шоколадом для зимнего чаепития.
  • Ингредиенты включают яйца, сахар, мука, яблоки, сливочное масло, сливки, сгущенное молоко и шоколад.

Когда на улице холодно, уютное чаепитие изрядно улучшит настроение. А завершить его нужно непревзойденным рулетиком.

Этот рулет настолько вкусный, что вам захочется готовить его при каждой возможности. А нотки корицы в нем добавляют того самого зимнего ощущения уюта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить рулет с яблоками, корицей и шоколадом?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
Бисквит
– 6 яиц;
– 180 граммов сахара;
– 160 – 180 граммов просеянной муки.
Яблочная начинка: яблочная начинка
– 3 – 4 яблока;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайные ложки корицы;
– 10 граммов сливочного масла.
Пропитка
– 200 миллилитров сливок;
– 150 – 200 граммов сгущенного молока.
Для верха: 
– 80 – 100 граммов шоколада.

Готовим самый вкусный рулет к чаю: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Осторожно введите просеянную муку, перемешивая лопаткой.
  2. Тесто выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 градусах 10 – 12 минут до легкого румянца.
  3. Яблоки очистите, нарежьте кусочками и протушите на сливочном масле с сахаром и корицей до мягкости, после чего дайте начинке немного остыть.
  4. Сливки соедините со сгущенным молоком до жидкой кремовой консистенции.
  5. Готовый бисквит слегка остудите, равномерно пропитайте сливочной смесью, выложите яблочную начинку и осторожно сверните в рулет.
  6. Шоколад растопите и полейте им рулет сверху. По желанию перед подачей охладите.

Как не испортить бисквит?

Ингредиенты для бисквита – только комнатной температуры. Так вы точно получите воздушное тесто, советует Przyslij przepis.

А открывать духовку можно только в конце выпекания. Минута нетерпеливости может обернуться опадением бисквита, и исправить ситуацию уже будет невозможно.

