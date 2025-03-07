Романтика в каждом кусочке: рецепт японского салата для незабываемых моментов
Этот салат точно покорит сердце каждого, кто его попробует. Это один из лучших кулинарных подарков, которые только можно сделать.
Японский салат с авокадо станет идеальным решением для легкого романтического ужина. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, который дочь известного ресторатора Саввы Либкина прислала отцу из Японии.
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Рецепт японского салата с авокадо
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов авокадо;
– 50 граммов фасоли эдамаме;
– 60 граммов стручковой фасоли;
– 100 граммов свежих огурцов;
– 70 граммов цуккини;
– 50 граммов рукколы;
– 50 граммов шпината;
– 50 граммов капусты;
– 10 граммов семян тыквы.
Заправка:
– 30 граммов меда;
– 20 граммов соевого соуса;
– 40 граммов апельсинового фреша;
– 30 граммов оливкового масла;
– 30 граммов сока юзу.
Приготовление:
- Сначала огурцы нарежьте на очень тонкие ломтики.
- Капусту тщательно шинкуйте до тонких полосок.
- Цуккини разрежьте на легкие, тоненькие пластинки.
- К полученной овощной смеси добавьте два сорта фасоли, руколу и шпинат.
- Сверху выложите половину авокадо, предварительно нарезанного на ломтики.
- Приготовьте заправку, смешав соевый соус, свежий апельсиновый фреш, оливковое масло, сок юзу и мед.
- Полейте салат полученной заправкой и присыпьте измельченными семенами тыквы.
Приятного аппетита!
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