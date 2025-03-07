Романтика в каждом кусочке: рецепт японского салата для незабываемых моментов

Этот салат точно покорит сердце каждого, кто его попробует. Это один из лучших кулинарных подарков, которые только можно сделать.

Японский салат с авокадо станет идеальным решением для легкого романтического ужина. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, который дочь известного ресторатора Саввы Либкина прислала отцу из Японии. Кстати Сможет любой мужчина: простые десерты на 8 марта Рецепт японского салата с авокадо Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 150 граммов авокадо;

– 50 граммов фасоли эдамаме;

– 60 граммов стручковой фасоли;

– 100 граммов свежих огурцов;

– 70 граммов цуккини;

– 50 граммов рукколы;

– 50 граммов шпината;

– 50 граммов капусты;

– 10 граммов семян тыквы.

Заправка:

– 30 граммов меда;

– 20 граммов соевого соуса;

– 40 граммов апельсинового фреша;

– 30 граммов оливкового масла;

– 30 граммов сока юзу. Приготовление: Сначала огурцы нарежьте на очень тонкие ломтики. Капусту тщательно шинкуйте до тонких полосок. Цуккини разрежьте на легкие, тоненькие пластинки. К полученной овощной смеси добавьте два сорта фасоли, руколу и шпинат. Сверху выложите половину авокадо, предварительно нарезанного на ломтики. Приготовьте заправку, смешав соевый соус, свежий апельсиновый фреш, оливковое масло, сок юзу и мед. Полейте салат полученной заправкой и присыпьте измельченными семенами тыквы. Приятного аппетита! Быстрее не бывает: как приготовить вкусные кексы всего за 10 минут.