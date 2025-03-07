Японський салат з авокадо стане ідеальним рішенням для легкої романтичної вечері. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, який донька відомого ресторатора Савви Лібкіна надіслала батьку з Японії.
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Рецепт японського салату з авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів авокадо;
– 50 грамів квасолі едамаме;
– 60 грамів стручкової квасолі;
– 100 грамів свіжих огірків;
– 70 грамів цукіні;
– 50 грамів руколи;
– 50 грамів шпинату;
– 50 грамів капусти;
– 10 грамів насіння гарбуза.
Заправка:
– 30 грамів меду;
– 20 грамів соєвого соусу;
– 40 грамів апельсинового фрешу;
– 30 грамів оливкової олії;
– 30 грамів соку юзу.
Приготування:
- Спершу огірки наріжте на дуже тонкі скибочки.
- Капусту ретельно шинкуйте до тонких смужок.
- Цукіні розріжте на легкі, тоненькі пластинки.
- До отриманої овочевої суміші додайте два сорти квасолі, руколу та шпинат.
- Зверху викладіть половину авокадо, попередньо нарізаного на скибочки.
- Приготуйте заправку, змішавши соєвий соус, свіжий апельсиновий фреш, оливкову олію, сік юзу та мед.
- Полийте салат отриманою заправкою і присипте подрібненим насінням гарбуза.
Смачного!
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