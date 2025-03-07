Японський салат з авокадо стане ідеальним рішенням для легкої романтичної вечері. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, який донька відомого ресторатора Савви Лібкіна надіслала батьку з Японії.

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Рецепт японського салату з авокадо

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів авокадо;

– 50 грамів квасолі едамаме;

– 60 грамів стручкової квасолі;

– 100 грамів свіжих огірків;

– 70 грамів цукіні;

– 50 грамів руколи;

– 50 грамів шпинату;

– 50 грамів капусти;

– 10 грамів насіння гарбуза.

Заправка:

– 30 грамів меду;

– 20 грамів соєвого соусу;

– 40 грамів апельсинового фрешу;

– 30 грамів оливкової олії;

– 30 грамів соку юзу.

Приготування:

Спершу огірки наріжте на дуже тонкі скибочки. Капусту ретельно шинкуйте до тонких смужок. Цукіні розріжте на легкі, тоненькі пластинки. До отриманої овочевої суміші додайте два сорти квасолі, руколу та шпинат. Зверху викладіть половину авокадо, попередньо нарізаного на скибочки. Приготуйте заправку, змішавши соєвий соус, свіжий апельсиновий фреш, оливкову олію, сік юзу та мед. Полийте салат отриманою заправкою і присипте подрібненим насінням гарбуза.

Смачного!

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