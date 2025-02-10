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10 февраля, 07:48
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Зарядит энергией и поможет похудеть: готовим салат из необычного ингредиента

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот салат прекрасно знаком тип, кто заботится о своей фигуре. В нем очень мало калорий, однако питательность блюда от этого не страдает.

Салат с цикорием может стать для вас новым кулинарным открытием. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт Beszamel и зарядиться особым витаминным коктейлем.

Интересно Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом

Рецепт салата из цикория

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 головки цикория;
– 1/2 пекинской капусты;
– 1 морковь;
– 1 яблоко;
– 1/2 красного перца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– сок половинки лимона;
– соль и перец – по вкусу;
– 1 чайная ложка семян подсолнечника или льна (по желанию)

Приготовление:

  1. Разрежьте цикорий на половинки, удалите горькую сердцевину и мелко нарежьте.
  2. Нашинкуйте пекинскую капусту, натрите морковь и яблоко.
  3. Нарежьте перец тонкой соломкой и добавьте к подготовленным ингредиентам.
  4. В миске смешайте оливковое масло с лимонным соком, приправьте солью и перцем.
  5. Полейте овощи полученной заправкой и тщательно перемешайте.
  6. По желанию можно добавить семена подсолнечника или льна для дополнительной порции клетчатки.

Приятного аппетита!

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