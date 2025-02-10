Зарядит энергией и поможет похудеть: готовим салат из необычного ингредиента

Этот салат прекрасно знаком тип, кто заботится о своей фигуре. В нем очень мало калорий, однако питательность блюда от этого не страдает.

Салат с цикорием может стать для вас новым кулинарным открытием. 24 Канал предлагает обязательно попробовать рецепт Beszamel и зарядиться особым витаминным коктейлем. Интересно Он может заменить ужин: простой салат из свеклы, который посоревнуется с винегретом Рецепт салата из цикория Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 головки цикория;

– 1/2 пекинской капусты;

– 1 морковь;

– 1 яблоко;

– 1/2 красного перца;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– сок половинки лимона;

– соль и перец – по вкусу;

– 1 чайная ложка семян подсолнечника или льна (по желанию) Приготовление: Разрежьте цикорий на половинки, удалите горькую сердцевину и мелко нарежьте. Нашинкуйте пекинскую капусту, натрите морковь и яблоко. Нарежьте перец тонкой соломкой и добавьте к подготовленным ингредиентам. В миске смешайте оливковое масло с лимонным соком, приправьте солью и перцем. Полейте овощи полученной заправкой и тщательно перемешайте. По желанию можно добавить семена подсолнечника или льна для дополнительной порции клетчатки. Приятного аппетита! Вкусно накормить семью можно легко: ресторанная запеканка за считанные минуты.