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28 июля, 14:29
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Хит в жаркие дни: готовим арбузный салат от звездного Джейми Оливера

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Арбузный салат Джейми Оливера состоит всего из 5 ингредиентов.
  • Это идеальное блюдо в жаркие дни. Готовится просто, быстро, а на вкус по-особенному.

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер представил рецепт салата, который идеально подходит для летних месяцев. Благодаря яркому сочетанию арбуза и сыра фета, это блюдо обещает обеспечить спасение от жары.

Понадобится 5 ингредиентов и минимум времени на приготовление. Рецептом арбузного салата делится 24 Канал со ссылкой на Джейми Оливера.

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Как приготовить арбузный салат?

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
 2 столовые ложки кедровых орехов;
– 400 граммов арбуза;
– 200 граммов редиса;
– 4 веточки свежей мяты;
– 50 граммов сыра фета;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте кедровые орехи в течение одной минуты до золотисто-коричневого цвета.
     
  2. Почистите арбуз от кожуры и семян. Нарежьте как можно тоньше.
     
  3. Нарежьте редис тоже тонкими ломтиками и аккуратно приправьте одной столовой ложкой оливкового масла и двумя столовыми ложками винного уксуса, а также солью и перцем.
     
  4. Выложите арбуз и редис на большую тарелку, посыпьте кедровыми орешками и раскрошите сверху сыр фета. Подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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