Витаминная бомба за 5 минут: ловите рецепт самого вкусного салата из капусты

Для тех, кто ищет быстрый и вкусный вариант перекуса, витаминный салат – идеальный выбор. Благодаря простым и доступным ингредиентам, это блюдо требует минимального времени на приготовление, но при этом приносит максимальную пользу для здоровья.

Всего 5 минут, и у вас на столе яркий и полезный салат из фиолетовой капусты. Рецептом этого блюда делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @diana_kulikovska. Читайте также С этим ингредиентом оригинальнее: рецепт "Оливье" по переписи 1904 года Салат из фиолетовой капусты Время: 5 – 10 минут

5 – 10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 граммов фиолетовой капусты;

– 2 моркови;

– 1 яблоко;

– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла;

– 50 граммов орехов и семян тыквы;

– лимонный сок;

– соль – по вкусу. Как приготовить салат: смотрите видео Приготовление: Капусту мелко нашинкуйте, а морковь нарежьте соломкой.

Яблоки без сердцевины нарежьте тонкими пластинками или кубиками.

Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перемешайте все ингредиенты.

Сверху посыпьте орехами или семечками тыквы. Приятного аппетита! Еще один полезный рецепт: салат со свеклой, фетой и рукколой.