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14 марта, 17:33
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Неизменная классика: самый простой рецепт салата из крабовых палочек

Марта Касиянчук

Салат с крабами – это вкусное блюдо, которое получится у каждого, ведь не требует особых кулинарных навыков. Он прекрасно подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.

Да и приготовление занимает не так много времени – всего 20 минут, а результат всегда неповторимый. Простым рецептом салата из крабовых палочек делится 24 Канал со ссылкой на Рецепты.ua.

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Салат из крабовых палочек – простой рецепт

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
 200 граммов крабовых палочек;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– майонез – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите яйца до готовности, остудите и очистите.
     
  2. Нарежьте крабовые палочки на кусочки.
     
  3. Натрите на терке твердый сыр и отваренные яйца.
     
  4. Смешайте крабовые палочки, кукурузу, натертый сыр и яйца в глубокой миске.
     
  5. Заправьте салат майонезом, солью и перцем и хорошо перемешайте.
     
  6. Украсьте зеленью перед подачей.

Готово!

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