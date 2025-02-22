Делайте сразу целую кастрюлю: "ходовой" салат, который можно хранить целую неделю

Этот салат станет настоящей находкой для хозяек. Готовить его легко, а долгий срок хранения даст возможность не заморачиваться каждый раз о вкусном дополнении к гарниру.

Этот вкусный салат станет частым гостем на ваших семейных трапезах. Пусть вас не вводит в заблуждение простота его приготовления – над удачным результатом не всегда нужно долго колдовать у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке". Интересно Раньше этот был праздничный деликатес: самая вкусная намазка из 90-х, которую не стоит забывать Рецепт салата из моркови и курицы Время: 45 минут

45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов куриных окорочков;

– 200 граммов лука;

– 600 граммов моркови;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки уксуса;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Куриные окорочка отвариваем и даем остыть. Морковь мелко натираем, лук режем полукольцами. Отдельно обжариваем овощи. Мясо отделяем от костей и нарезаем кубиками. Соединяем все ингредиенты, добавляем уксус, солим, перчим по вкусу. Ставим на час в холодильник, чтобы салат остыл и настоялся. Приятного аппетита! Секрет поколений: зачем добавлять в фарш для котлет минералку.