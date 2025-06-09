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9 июня, 14:10
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Готовится за минуту: самый оригинальный летний салат из огурцов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат из огурцов с лимонной цедрой и йогуртом готовится за 5 минут и рассчитан на 2 порций.
  • Он получится пикантным, свежим и очень полезным. В результате этот салат станет любимым перекусом в жаркий период.

Салат из огурцов – всегда хорошая идея летом. Легко, вкусно и полезно. А совместить этот овощ можно почти со всем, ведь неожиданные ингредиенты только украсят вкус салата.

24 Канал со ссылкой на кулинара Ольгу Рябенко делится рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, с цедрой лимона и йогуртом. Приготовьте раз и уже не сможете остановиться!

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Салат из огурцов с пикантной заправкой

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов огурцов;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– лимонный сок – по вкусу;
– 2 столовые ложки йогурта или домашняя сметана;
– 1 лимон;
– соль – по вкусу;
– мята свежая;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. Огурцы помойте и нарежьте ломтиками.
     
  2. Добавьте измельченный чеснок, йогурт или сметану, сок лимона, лимонную цедру, оливковое масло и листья мяты.
     
  3. Все тщательно смешайте – и подавайте к столу.

Готово!

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