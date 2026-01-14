Легендарный салат "Днестр" из пекинки: его съедают весь, сколько ни наготовь
- Салат "Днестр" готовится из трех ингредиентов и является простым и вкусным.
- Он прекрасно сочетается с любым гарниром и даже может стать самостоятельным перекусом.
Этот салат из пекинской капусты обожают все. Это тот случай, когда нужно просто смешать ингредиенты и наслаждаться.
Всего 3 ингредиента – и большая порция удовольствия уже на вашем столе. Салат "Днестр" обожают все, ведь он простой, дешевый и очень вкусный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Читайте также Быстрый суп с пельменями: согреет и насытит даже в лютый мороз
Как приготовить салат "Днестр"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половина кочана пекинской капусты;
– 150 граммов варено-копченой колбасы;
– половина банки зеленого горошка;
– майонез для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Так легко создать шедевр / Скриншот из видео "Просто и Вкусно"
Приготовление:
- Пекинскую капусту и колбасу нарежьте тонкой соломкой.
- Добавьте консервированный зеленый горошек.
- Посолите и поперчите, после чего заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте до однородности.
Как выбрать пекинскую капусту на салат?
Выбирайте капусту со светло-зелеными листьями, может быть с желтоватым оттенком. Слишком зеленые листья могут оказаться жесткими, подсказывает портал Smakosze. Зато кочан должен быть белоснежным.
Также обратите внимание на наличие черных крапинок – такую капусту неправильно выращивали или "перекормили" удобрениями. Опасности нет, но вкус будет хуже.
Что еще приготовить?
Попробуйте вафельный торт с плавленым сырком – это лучшая быстрая закуска на каждый день.
А когда времени совсем не хватает, то на помощь придет быстрая пицца на сковороде.