Когда гости на пороге: на этот салат надо всего 5 минут, а рецепт будут умолять все

Ситуации бывают форс-мажорные, и часто гости уже на пороге, а салата на столе до сих пор нет. Не переживайте, а приготовьте этот простой салат.

Салат из помидоров и плавленого сырка готовится очень быстро, а результат впечатляет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife. Читайте также Незаменимый во время поста: постный салат с фасолью, который должен быть на каждом столе Салат из помидоров и плавленого сырка Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 1 плавленый сырок;

– 1 зубчик чеснока;

– майонез – по вкусу;

– сухарики. Приготовление: Плавленый сырок и помидоры нарежьте кубиком.

Чеснок пропустите через пресс. Добавьте его к сырку и помидорам.

Положите сухарики и заправьте майонезом. Все тщательно перемешайте и салат готов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот простой салат из крабовых палочек.