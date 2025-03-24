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24 марта, 17:32
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Когда гости на пороге: на этот салат надо всего 5 минут, а рецепт будут умолять все

Марта Касиянчук

Ситуации бывают форс-мажорные, и часто гости уже на пороге, а салата на столе до сих пор нет. Не переживайте, а приготовьте этот простой салат.

Салат из помидоров и плавленого сырка готовится очень быстро, а результат впечатляет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Салат из помидоров и плавленого сырка

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– майонез – по вкусу;
– сухарики.

Приготовление:

  1. Плавленый сырок и помидоры нарежьте кубиком.
     
  2. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте его к сырку и помидорам.
     
  3. Положите сухарики и заправьте майонезом. Все тщательно перемешайте и салат готов.

Приятного аппетита!

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