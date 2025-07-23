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Новости Вкусно Салаты и закуски Изысканно, быстро и полезно: готовим низкокалорийный салат из рукколы и креветок
23 июля, 15:55
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Изысканно, быстро и полезно: готовим низкокалорийный салат из рукколы и креветок

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат с креветками и рукколой – это довольно вкусная и простая закуска, которую можно подавать на ужин или на праздничный стол.
  • Процесс приготовления не отнимает много времени, а получается не только вкусно, а еще и полезно.

Салат с рукколой и креветками имеет низкую калорийность, но идеально утоляет голод на длительное время. На приготовление требуется минимум усилий, а ингредиенты можно найти в ближайшем супермаркете.

Он удачно дополнит не только обычный прием пищи, но и любой праздничный стол. Рецептом салата из рукколы и креветок делится 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

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Как приготовить салат из рукколы и креветок?

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 100 граммов рукколы;
– 300 граммов креветок;
– 250 граммов помидоров черри;
– 1 авокадо;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 лимона;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– соль – по вкусу;
– 1 зубок чеснока;
– кунжут – для украшения.

Приготовление:

  1. Сначала креветки очистите от панциря, удалите кишечник и обжарьте на масле, добавив чеснок. Тогда влейте соевый соус и оставьте пропитаться еще на 5 минут.
     
  2. Авокадо разделите на две части, достаньте косточку и по ложке выковыряйте мякоть, нарежьте средними кубиками. Помидоры разрежьте на две части. Листья рукколы порвите руками и пересыпьте в посудину для салата.
     
  3. Далее сделайте заправку. Разрежьте лайм или лимон и выжмите сок из половинки. Добавьте оливковое масло, щепотку соли и хорошо перемешайте.
     
  4. Соедините рукколу, черри и авокадо, и заправьте соусом. Переместите все на плоскую тарелку, сверху хаотично выложите креветки и посыпьте кунжутом. Сбрызните остатками заправки и подавайте.

Приятного аппетита!

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