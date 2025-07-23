Изысканно, быстро и полезно: готовим низкокалорийный салат из рукколы и креветок

Салат с рукколой и креветками имеет низкую калорийность, но идеально утоляет голод на длительное время. На приготовление требуется минимум усилий, а ингредиенты можно найти в ближайшем супермаркете.

Он удачно дополнит не только обычный прием пищи, но и любой праздничный стол. Рецептом салата из рукколы и креветок делится 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

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Как приготовить салат из рукколы и креветок?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов рукколы;

– 300 граммов креветок;

– 250 граммов помидоров черри;

– 1 авокадо;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 лимона;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– соль – по вкусу;

– 1 зубок чеснока;

– кунжут – для украшения.

Приготовление:

Сначала креветки очистите от панциря, удалите кишечник и обжарьте на масле, добавив чеснок. Тогда влейте соевый соус и оставьте пропитаться еще на 5 минут.

Авокадо разделите на две части, достаньте косточку и по ложке выковыряйте мякоть, нарежьте средними кубиками. Помидоры разрежьте на две части. Листья рукколы порвите руками и пересыпьте в посудину для салата.

Далее сделайте заправку. Разрежьте лайм или лимон и выжмите сок из половинки. Добавьте оливковое масло, щепотку соли и хорошо перемешайте.

Соедините рукколу, черри и авокадо, и заправьте соусом. Переместите все на плоскую тарелку, сверху хаотично выложите креветки и посыпьте кунжутом. Сбрызните остатками заправки и подавайте.

Приятного аппетита!

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