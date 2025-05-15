Просто, вкусно и бюджетно: полезный салат из свеклы за 10 минут

Салат из свеклы, моркови и сыра привлекает внимание своей сочной текстурой и пикантным вкусом. Он идеально подходит для различных блюд, служа прекрасным дополнением к гарнирам, таким как картофельное пюре, каши, овощи и мясо.

Такой салат можно приготовить буквально за 5 минут: нужно лишь все натереть на терке и смешать. Рецептом полезного и вкусного салата из свеклы делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.

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Салат из свеклы, моркови и сыра

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 1 морковь;

– 50 граммов твердого сыра;

– 1 зубчики чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и морковь помойте, очистите, натрите овощи на терке для корейских салатов, при отсутствии таковой подойдет и обычная терка.

Твердый сыр натрите на терке. Зубчики чеснока очистите от пленок и натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.

Приготовленные ингредиенты положите в глубокий салатник, добавьте соль по вкусу и молотый черный перец.

Вместо майонеза можете использовать сметану или греческий йогурт, чтобы салат получился менее калорийным и более полезным.

Перемешайте ингредиенты с заправкой и уберите салат на полчаса в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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