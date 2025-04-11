Идеальное сочетание на Пасху: витаминный салат из свёклы и феты
Легкий и полезный салат из свёклы и феты – замечательное дополнение к обеду или ужину. Идеальным вариантом он станет и для пасхального стола, на котором обычно тяжелые мясные блюда.
К тому же для такого блюда необходимы лишь простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом салата из свёклы и феты делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.
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Салат из свёклы и феты
- Время: 10 минут (без варки свеклы)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 свёкла;
– 1 упаковка рукколы;
– 60 граммов феты;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– орешки или семечки для посыпки.
Приготовление:
- Свёклу отварите или запеките. Нарежьте ее кубиком.
- Аналогично измельчите и фету. Смешайте все вместе с рукколой.
- Сделайте заправку для салата из масла, лимонного сока, горчицы и меда. Тщательно перемешайте и полейте сверху.
- По желанию посыпьте подсолнечными или тыквенными семечками и орешками.
Приятного аппетита!
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