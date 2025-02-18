Не шуба и не винегрет: салат из свёклы, который станет вашим любимым
Свёкла – овощ, который часто входит в состав украинских блюд, в том числе и салатов. Хотя шуба и винегрет являются одними из самых популярных, рано или поздно они надоедают. И тогда на арену выходят новые рецепты, которые на вкус не хуже, чем традиционные салаты с этим ингредиентом.
24 Канал со ссылкой на кулинарного блогера @olga_riabenko_ предлагает рецепт вкусного и полезного салата из свёклы, яблока, сыра и сушеных вишен. Приготовьте однажды, и уже не сможете его забыть!
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Салат из свёклы, яблока и сыра фелата
- Время: 10 минут (1 час – запекания свёклы)
- Порции: 2
Ингредиенты для салата:
– 2 свёклы;
– 180 граммов микса салата;
– 1 яблоко;
– 70 граммов сыра фелата;
– 40 граммов сушеной вишни.
Для заправки:
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– 30 миллилитров винного уксуса;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 чайные ложки горчицы в зернах;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить салат со свёклой и фелатой: смотрите видео
Приготовление:
- Первым делом помойте свёклу, заверните в фольгу, сделайте несколько дырочек вилкой и поставьте запекать в разогретую до 180 градусов духовку. Когда овощ станет мягким, выньте его, очистите и нарежьте кубиками.
- Далее промойте микс салата, нарежьте половинками яблоко и сыр фелату.
- Выложите все ингредиенты на тарелку и приступайте к заправке.
- Смешайте винный уксус, мед и горчицу в зернах. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Заправьте салат соусом, добавьте сушеную вишню или другие любимые сухофрукты и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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