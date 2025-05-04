Просто, быстро и дешево: новый салат из свеклы за 5 минут

Салат из сырой свеклы опровергнет ошибочные представления о несъедобности этого овоща в свежем виде. Блюдо обещает разнообразить домашний рацион, наполнив его витаминным составом.

Это простое сочетание очень вкусное, поэтому обязательно попробуйте. Рецептом салата из сырой свеклы делится 24 Канал со ссылкой на News24. Читайте также Полезно и вкусно: простой салат без майонеза, который захочется повторить Салат из сырой свеклы Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 свекла;

– свежая зелень;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– кунжут и орешки – для украшения. Приготовление: Возьмите свеклу и натрите ее на терку, но именно на ту насадку, что используют для корейской моркови.

Добавьте свежую зелень, которую имеете, масло, мед, лимонный сок. Вместе с заправкой перемешайте свеклу.

Присыпьте кунжутом и любимыми орешками. Есть можете сразу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и салат из свеклы, моркови и яблока.