Приготовьте своим на ужин: легкий салат из ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике
- Этот легкий салат можно приготовить всего 15 минут.
- Ингредиенты для него нужны самые простые – есть в каждом холодильнике.
С наступлением сезона свежих овощей можно хоть каждый день испытывать разнообразные варианты салатов. Одно из заманчивых предложений для ужина – легкий салат из хрустящих огурцов, яиц, сладкой кукурузы и зелени.
Чтобы приготовить его, понадобится всего 15 минут времени. Салат простой, однако вкусный и ароматный. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.
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Салат с яйцом и кукурузой
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
– 2 огурца;
– 3 вареных яйца;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– сметана для заправки;
– зеленый лук – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу;
– французская горчица;
– зелень укропа и петрушки.
Приготовление:
- Помойте огурец, лук, сварите яйца. Мелко нарежьте все кубиками.
- Возьмите миску, положите туда нарезанные ингредиенты, добавьте к ним консервированную кукурузу.
- Сделайте заправку к салату из сметаны и горчицы. Заправьте его, посолите и поперчите.
- Переложите в тарелку, присыпьте нарезанной зеленью укропа или петрушки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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