Разлетается со стола мигом: готовим салат с копченой курицей и хрустящими сухариками
- Салат с копченой курицей популярный благодаря быстрому приготовлению и вкусу.
- Ингредиенты простые, а понадобится всего 15 минут.
Салат с копченой курицей завоевывает популярность благодаря своему быстрому приготовлению и непревзойденному вкусу. Он просто разлетается со стола в мгновение ока.
Если вы еще не удивляли таким салатом своих родных, то исправьте это немедленно. Рецептом салата с копченым куриным филе и сухариками делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Салат с копченым куриным филе и сухариками
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного копченого филе;
– 150 граммов сыра;
– 3 яйца;
– 250 граммов помидоров;
– 3 – 4 ломтика рыхлого хлеба;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;
– 0,5 чайной ложки горчицы.
Приготовление:
- Нарежьте кубиками сыр, яйца, помидоры и копченое куриное филе.
- Хлеб тоже нарежьте кубиками и положите на разогретую с оливковым маслом сковородку. Добавьте к хлебу соль, паприку и сушеный чеснок. Обжарьте до хруста и золотистой корочки.
- Добавьте к салату соль и перец и заправьте майонезом, или сметаной с горчицей.
- Переложите салат на тарелку, сверху выложите сухарики. Подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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