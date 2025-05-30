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30 мая, 17:30
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Разлетается со стола мигом: готовим салат с копченой курицей и хрустящими сухариками

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат с копченой курицей популярный благодаря быстрому приготовлению и вкусу.
  • Ингредиенты простые, а понадобится всего 15 минут.

Салат с копченой курицей завоевывает популярность благодаря своему быстрому приготовлению и непревзойденному вкусу. Он просто разлетается со стола в мгновение ока.

Если вы еще не удивляли таким салатом своих родных, то исправьте это немедленно. Рецептом салата с копченым куриным филе и сухариками делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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    Салат с копченым куриным филе и сухариками

    • Время: 15 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 300 граммов куриного копченого филе;
    – 150 граммов сыра;
    – 3 яйца;
    – 250 граммов помидоров;
    – 3 – 4 ломтика рыхлого хлеба;
    – 2 столовые ложки оливкового масла;
    – соль, перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;
    – 2 – 3 столовые ложки майонеза или сметаны;
    – 0,5 чайной ложки горчицы.

    Приготовление:

    1. Нарежьте кубиками сыр, яйца, помидоры и копченое куриное филе.
       
    2. Хлеб тоже нарежьте кубиками и положите на разогретую с оливковым маслом сковородку. Добавьте к хлебу соль, паприку и сушеный чеснок. Обжарьте до хруста и золотистой корочки.
       
    3. Добавьте к салату соль и перец и заправьте майонезом, или сметаной с горчицей.
       
    4. Переложите салат на тарелку, сверху выложите сухарики. Подавайте на стол.

    Приятного аппетита!

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