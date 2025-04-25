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25 апреля, 12:30
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Освежает и хрустит: этот салат идеален для барбекю

Марта Касиянчук

Салат из свежей капусты с майонезной заправкой остается любимым блюдом американской кухни. Известный своей простотой в приготовлении и богатым содержанием клетчатки, он, безусловно, заслуживает места на вашем столе.

Как приготовить американский салат коул слоу, что станет идеальным дополнением к барбекю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gospoda.

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    Американский салат коул слоу

    • Время: 15 минут
    • Порции: 4 – 6

    Ингредиенты:
    – 400 граммов белокочанной капусты;
    – 200 граммов краснокочанной капусты;
    – 1 лук репчатый;
    – пучок лука зеленого;
    – 2 моркови;
    – 100 граммов корня сельдерея;
    – 100 граммов майонеза или йогуртовой заправки;
    – 1 столовая ложка сливок 10%;
    – 2 столовые ложки уксуса яблочного;
    – 1 столовая ложка сахара;
    – соль, перец черный молотый – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Капусту белокочанную и краснокочанную нарежьте мелкой соломкой, обомните с солью. Морковь и сельдерей очистите и натрите на терке для овощей по-корейски.
       
    2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Зеленый лук измельчите. По желанию можете добавить немного измельченного укропа. Смешайте овощи в одной большой миске.
       
    3. В отдельной посуде сделайте заправку: майонез или греческий йогурт, сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешайте до образования однородного соуса.
       
    4. Заправляйте салат непосредственно перед подачей на стол.

    Приятного аппетита!

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