Освежает и хрустит: этот салат идеален для барбекю

Салат из свежей капусты с майонезной заправкой остается любимым блюдом американской кухни. Известный своей простотой в приготовлении и богатым содержанием клетчатки, он, безусловно, заслуживает места на вашем столе.

Как приготовить американский салат коул слоу, что станет идеальным дополнением к барбекю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gospoda. Читайте также Простой и бюджетный: готовим салат из пекинской капусты с сухариками Американский салат коул слоу Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 400 граммов белокочанной капусты;

– 200 граммов краснокочанной капусты;

– 1 лук репчатый;

– пучок лука зеленого;

– 2 моркови;

– 100 граммов корня сельдерея;

– 100 граммов майонеза или йогуртовой заправки;

– 1 столовая ложка сливок 10%;

– 2 столовые ложки уксуса яблочного;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль, перец черный молотый – по вкусу. Приготовление: Капусту белокочанную и краснокочанную нарежьте мелкой соломкой, обомните с солью. Морковь и сельдерей очистите и натрите на терке для овощей по-корейски.

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Зеленый лук измельчите. По желанию можете добавить немного измельченного укропа. Смешайте овощи в одной большой миске.

В отдельной посуде сделайте заправку: майонез или греческий йогурт, сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешайте до образования однородного соуса.

Заправляйте салат непосредственно перед подачей на стол. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: салат с тунцом и яйцом.