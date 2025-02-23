Ингредиенты обычные, результат феноменальный: новый салат с крабовыми палочками

Салат из крабовых палочек идеально дополнит как семейную, так и праздничную трапезу. И главное – для их приготовления не нужно особых ингредиентов и усилий.

Крабовые палочки, нежный плавленый сырок и пикантная морковь по-корейски создают идеальную вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт с TikTok nisenitnitsia. К теме Шедевр из 4 ингредиентов: бюджетный салат на скорую руку к любому гарниру Рецепт салата с крабовыми палочками и сырком Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3 Ингредиенты:

– 300 граммов крабовых палочек;

– 4 вареных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 150 граммов моркови по-корейски;

– майонез;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Аккуратно разделите палочки на волокна. Сварите вкрутую яйца, почистите и натрите на крупной терке. Натрите плавленые сырки. Для удобства натереть их можно положить в морозильник на 10 – 15 минут. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез. По желанию посолите. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Переложите салат в красивую сервировочную тарелку. По желанию украсьте веточкой петрушки или листочком салата. Приятного аппетита! Его можно хранить целую неделю: рецепт "ходового" салата на всю семью.