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23 февраля, 22:59
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Ингредиенты обычные, результат феноменальный: новый салат с крабовыми палочками

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат из крабовых палочек идеально дополнит как семейную, так и праздничную трапезу. И главное – для их приготовления не нужно особых ингредиентов и усилий.

Крабовые палочки, нежный плавленый сырок и пикантная морковь по-корейски создают идеальную вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт с TikTok nisenitnitsia.

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Рецепт салата с крабовыми палочками и сырком

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 300 граммов крабовых палочек;
– 4 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 150 граммов моркови по-корейски;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Аккуратно разделите палочки на волокна.
  2. Сварите вкрутую яйца, почистите и натрите на крупной терке.
  3. Натрите плавленые сырки. Для удобства натереть их можно положить в морозильник на 10 – 15 минут.
  4. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты.
  5. Добавьте майонез. По желанию посолите.
  6. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
  7. Переложите салат в красивую сервировочную тарелку. По желанию украсьте веточкой петрушки или листочком салата.

Приятного аппетита!

Его можно хранить целую неделю: рецепт "ходового" салата на всю семью.