Последний крабовый акцент праздника: салат на Новый год, ингредиенты на который у вас уже есть

Уже через несколько часов наступит новый 2026 год. Продолжаются последние приготовления – и это прекрасная возможность добавить празднику любимого вкуса.

Крабовые палочки – один из главных акцентов новогоднего застолья. Поэтому если у вас еще осталось несколько штучек – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Юлии Чумак.

Как приготовить крабовый салат?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 – 220 граммов крабовых палочек;

– 1/2 банки консервированной кукурузы;

– 4 вареных куриных яйца;

– 2 – 3 плавленых сырка;

– 100 граммов майонеза;

– 1 небольшой пучок зеленого лука.

Приготовление:

Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте очень тонкой соломкой и выложите ровным слоем в салатник. Отваренные и охлажденные яйца натрите на крупной терке, распределите поверх крабовых палочек и нанесите майонезную сеточку, регулируя ее количество по вкусу. Плавленые сырки натрите на терке, равномерно выложите следующим слоем и снова слегка смажьте майонезом. Завершите салат слоем сцеженной консервированной кукурузы, аккуратно разровняйте и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Дайте салату несколько минут постоять, чтобы слои соединились, после чего подавайте – блюдо получается нежным, свежим и удачно подходит для праздничного стола.

Как сделать салат еще вкуснее?

Майонез – замечательная и популярная заправка для крабового салата. Однако его можно сделать еще вкуснее, рассказывает Smakosze.

Для этого надо добавить к майонезу чайную ложку горчицы в зернах. Она придаст блюду ярких оттенков и неповторимого вкуса.

