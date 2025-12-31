Укр Рус
31 декабря, 22:05
2

Последний крабовый акцент праздника: салат на Новый год, ингредиенты на который у вас уже есть

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Крабовые палочки являются основным ингредиентом новогодних салатов.
  • Для приготовления понадобятся крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареные яйца, плавленые сырки, майонез и зеленый лук.

Уже через несколько часов наступит новый 2026 год. Продолжаются последние приготовления – и это прекрасная возможность добавить празднику любимого вкуса.

Крабовые палочки – один из главных акцентов новогоднего застолья. Поэтому если у вас еще осталось несколько штучек – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Юлии Чумак.

Как приготовить крабовый салат?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 200 – 220 граммов крабовых палочек; 
– 1/2 банки консервированной кукурузы; 
– 4 вареных куриных яйца; 
– 2 – 3 плавленых сырка; 
– 100 граммов майонеза; 
– 1 небольшой пучок зеленого лука.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте очень тонкой соломкой и выложите ровным слоем в салатник.
  2. Отваренные и охлажденные яйца натрите на крупной терке, распределите поверх крабовых палочек и нанесите майонезную сеточку, регулируя ее количество по вкусу.
  3. Плавленые сырки натрите на терке, равномерно выложите следующим слоем и снова слегка смажьте майонезом. Завершите салат слоем сцеженной консервированной кукурузы, аккуратно разровняйте и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
  4. Дайте салату несколько минут постоять, чтобы слои соединились, после чего подавайте – блюдо получается нежным, свежим и удачно подходит для праздничного стола.

Как сделать салат еще вкуснее?

Майонез – замечательная и популярная заправка для крабового салата. Однако его можно сделать еще вкуснее, рассказывает Smakosze.

Для этого надо добавить к майонезу чайную ложку горчицы в зернах. Она придаст блюду ярких оттенков и неповторимого вкуса.

