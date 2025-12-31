Крабовые палочки – один из главных акцентов новогоднего застолья. Поэтому если у вас еще осталось несколько штучек – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Юлии Чумак.
Как приготовить крабовый салат?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 – 220 граммов крабовых палочек;
– 1/2 банки консервированной кукурузы;
– 4 вареных куриных яйца;
– 2 – 3 плавленых сырка;
– 100 граммов майонеза;
– 1 небольшой пучок зеленого лука.
Приготовление:
- Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте очень тонкой соломкой и выложите ровным слоем в салатник.
- Отваренные и охлажденные яйца натрите на крупной терке, распределите поверх крабовых палочек и нанесите майонезную сеточку, регулируя ее количество по вкусу.
- Плавленые сырки натрите на терке, равномерно выложите следующим слоем и снова слегка смажьте майонезом. Завершите салат слоем сцеженной консервированной кукурузы, аккуратно разровняйте и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
- Дайте салату несколько минут постоять, чтобы слои соединились, после чего подавайте – блюдо получается нежным, свежим и удачно подходит для праздничного стола.
Как сделать салат еще вкуснее?
Майонез – замечательная и популярная заправка для крабового салата. Однако его можно сделать еще вкуснее, рассказывает Smakosze.
Для этого надо добавить к майонезу чайную ложку горчицы в зернах. Она придаст блюду ярких оттенков и неповторимого вкуса.
