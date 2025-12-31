Крабові палички – один з головних акцентів новорічного застілля. Тож якщо у вас ще залишилося кілька штучок – 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Юлії Чумак.

Як приготувати крабовий салат?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 – 220 грамів крабових паличок;
– 1/2 банки консервованої кукурудзи;
– 4 варені курячі яйця;
– 2 – 3 плавлені сирки;
– 100 грамів майонезу;
– 1 невеликий пучок зеленої цибулі.

Приготування:

  1. Крабові палички розберіть на волокна або наріжте дуже тонкою соломкою та викладіть рівним шаром у салатник.
  2. Відварені й охолоджені яйця натріть на великій тертці, розподіліть поверх крабових паличок і нанесіть майонезну сіточку, регулюючи її кількість до смаку.
  3. Плавлені сирки натріть на тертці, рівномірно викладіть наступним шаром і знову злегка змастіть майонезом. Завершіть салат шаром зцідженої консервованої кукурудзи, акуратно розрівняйте та посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  4. Дайте салату кілька хвилин постояти, щоб шари поєдналися, після чого подавайте – страва виходить ніжною, свіжою та вдало підходить для святкового столу.

Як зробити салат ще смачнішим?

Майонез – чудова та популярна заправка для крабового салату. Однак його можна зробити ще смачнішим, розповідає Smakosze.

Для цього треба додати до майонезу чайну ложку гірчиці у зернах. Вона надасть страві яскравих відтінків та неповторного смаку.

