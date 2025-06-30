Идеально дополнит летний рацион: приготовьте этот салат и уже не сможете остановиться

Летом хочется легких и питательных блюд. Одним из таких является салат с ореховой заправкой – хрустящие овощи и ароматные травы под оригинальным соусом.

Он готовится быстро и просто, и прекрасно разнообразит летний рацион. Рецептом салата с ореховой заправкой делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Ольгу Рябенко.

Читайте также Захочется каждый вечер: диетический салат без майонеза, который сочетаются со всем

Салат с ореховой заправкой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 огурца;

– 150 граммов помидоров черри;

– синий лук.



Для заправки:

– кинза;

– 150 граммов грецких орехов;

– 2 зубчика чеснока;

– лимонный сок – по вкусу;

– оливковое масло;

– соль, перец – по вкусу;

– вода – в зависимости от желаемой густоты.

Как приготовить этот салат: смотрите видео

Приготовление:

Все ингредиенты для заправки поместите в блендер и соедините до однородной консистенции.

Нарежьте огурцы и помидоры. Полукольцами порежьте лук и немного помните его руками, чтобы пустил сок.

В посудину насыпьте овощи и залейте их заправкой. Перемешайте все и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда попробуйте и оригинальную намазку из сельди.