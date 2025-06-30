Идеально дополнит летний рацион: приготовьте этот салат и уже не сможете остановиться
- Салат с ореховой заправкой готовится легко и просто.
- Лучше всего делать его в летний период, когда овощи самые вкусные.
Летом хочется легких и питательных блюд. Одним из таких является салат с ореховой заправкой – хрустящие овощи и ароматные травы под оригинальным соусом.
Он готовится быстро и просто, и прекрасно разнообразит летний рацион. Рецептом салата с ореховой заправкой делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Ольгу Рябенко.
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Салат с ореховой заправкой
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 4 огурца;
– 150 граммов помидоров черри;
– синий лук.
Для заправки:
– кинза;
– 150 граммов грецких орехов;
– 2 зубчика чеснока;
– лимонный сок – по вкусу;
– оливковое масло;
– соль, перец – по вкусу;
– вода – в зависимости от желаемой густоты.
Как приготовить этот салат: смотрите видео
Приготовление:
- Все ингредиенты для заправки поместите в блендер и соедините до однородной консистенции.
- Нарежьте огурцы и помидоры. Полукольцами порежьте лук и немного помните его руками, чтобы пустил сок.
- В посудину насыпьте овощи и залейте их заправкой. Перемешайте все и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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