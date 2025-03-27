"Пасхальный венок": лучшего салата на Пасху не существует – гости будут умолять добавки и рецепта

"Пасхальный веночек" – это необычное и привлекательное блюдо, которое прекрасно дополнит ваш стол во время пасхального празднования. Он имеет не только приятный вкус, но и привлекательный вид – попробовать захочет каждый.

Салат сочетает в себе прекрасные ингредиенты, такие как авокадо, фенхель, редис и копченый лосось, а довершает их свежий аромат лимона и трав. Рецептом лучшего салата на Пасху делится 24 Канал со ссылкой на Honest Catch.

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Салат "Пасхальный венок с копченым лососем"

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов копченого лосося;

– 4 небольших огурца;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиса;

– 3 авокадо;

– немного оливкового масла;

– 100 г крем-сыра;

– сок и цедра одного лимона;

– микрогрин для украшения.

Приготовление:

Очистите огурцы от кожуры, порежьте на длинные полоски и сверните их в небольшие рулетики.

Мелко нарежьте фенхель и замаринуйте с небольшим количеством лимонного сока, соли и оливкового масла. Нарежьте редис тонкими ломтиками.

Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните мякоть вилкой в кремовое пюре.

Добавьте крем-сыр, приправьте лимонным соком и небольшим количеством цедры, а также солью и перцем.

Равномерно распределите крем с авокадо в венок на большой тарелке. Сверху поочередно выложите фенхель, копченый лосось, ломтики редиса и рулетики из огурцов и украсьте микрогрином.

Приятного аппетита!

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