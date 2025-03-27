"Пасхальный венок": лучшего салата на Пасху не существует – гости будут умолять добавки и рецепта
"Пасхальный веночек" – это необычное и привлекательное блюдо, которое прекрасно дополнит ваш стол во время пасхального празднования. Он имеет не только приятный вкус, но и привлекательный вид – попробовать захочет каждый.
Салат сочетает в себе прекрасные ингредиенты, такие как авокадо, фенхель, редис и копченый лосось, а довершает их свежий аромат лимона и трав. Рецептом лучшего салата на Пасху делится 24 Канал со ссылкой на Honest Catch.
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Салат "Пасхальный венок с копченым лососем"
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов копченого лосося;
– 4 небольших огурца;
– 1 фенхель;
– 1 пучок редиса;
– 3 авокадо;
– немного оливкового масла;
– 100 г крем-сыра;
– сок и цедра одного лимона;
– микрогрин для украшения.
Приготовление:
- Очистите огурцы от кожуры, порежьте на длинные полоски и сверните их в небольшие рулетики.
- Мелко нарежьте фенхель и замаринуйте с небольшим количеством лимонного сока, соли и оливкового масла. Нарежьте редис тонкими ломтиками.
- Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и разомните мякоть вилкой в кремовое пюре.
- Добавьте крем-сыр, приправьте лимонным соком и небольшим количеством цедры, а также солью и перцем.
- Равномерно распределите крем с авокадо в венок на большой тарелке. Сверху поочередно выложите фенхель, копченый лосось, ломтики редиса и рулетики из огурцов и украсьте микрогрином.
Приятного аппетита!
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