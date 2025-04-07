Салатов много не бывает: еще один удачный рецепт на Пасху

Салаты являются ярким и питательным дополнением праздничного стола. Ни одно пасхальное застолье не будет по-настоящему полноценным без этих закусок.

24 Канал со ссылкой на TikTok @ivanna_onysko делится рецептом одного из пасхальных салатов. Основные ингредиенты – творог, ветчина, овощи и яйца. Читайте также Каждый найдет тот самый для себя: 3 салата на Пасху, которые в тренде в 2025-м Салат из творога, ветчины и яиц Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 200 граммов копченой ветчины;

– 1 огурец;

– 2 яйца;

– 1 помидор;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– пучок укропа;

– соль – по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза. Приготовление: К творогу добавьте прессованный чеснок, нарезанный укроп, соль. Заправьте все сметаной или майонезом.

В большую тарелку выложите творожную массу и равномерно распределите. На него выложите порезанную ветчину или другую колбасу. Сделайте сеточку из майонеза.

Следующий слой – нарезанные огурцы, которые тоже надо покрыть майонезной сеточкой. Тогда яйца – майонез, помидор – майонез.

Украшайте по желанию, например, остатками вареных яиц и укропа. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: салат с редисом, огурцами и яйцом.