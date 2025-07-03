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3 июля, 15:51
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Феерия лета: ресторанный салат, который не рискуют готовить дома – а зря

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат с персиками сочетает сладкие фрукты, пикантное мясо и сливочный сыр моцарелла.
  • Приготовить его можно за считанные минуты, а вкусовые впечатления от него останутся надолго.

Летом салат со свежими персиками привлекает внимание своим гармоничным сочетанием сладких фруктов, пикантного мяса и сливочного сыра моцарелла. Кулинарные энтузиасты и привередливые гурманы непременно оценят это блюдо.

Она не только насытит, но и освежит в жаркие дни своим вкусом. Рецептом салата с персиками и хамоном делится 24 Канал со ссылкой на ua.news.

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    Салат с персиками и хамоном

    • Время: 10 минут
    • Порции: 2

    Ингредиенты:
    – 50 граммов рукколы;
    – 2 персика;
    – 6 кусков хамона;
    – 250 граммов сыра моцарелла;
    – сок из 1/2 лимона;
    – бальзамический крем;
    – оливковое масло;
    – соль, черный молотый перец – по вкусу;
    – горчица французская – по вкусу;
    – голубика – по желанию.

    Приготовление:

    1. Руколу помойте и обсушите. Персики помойте и разрежьте. Сыр нарежьте кубиком.
       
    2. Выложите рукколу. Сверху хамон, персики и сыр.
       
    3. Смешайте соль, перец, сок лимона, масло, горчицу и добавьте в салат.
       
    4. Сбрызните бальзамическим уксусом, и по желанию украсьте голубикой.

    Приятного аппетита!

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