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Новости Вкусно Салаты и закуски 2 минуты и он уже на столе: более полезного летнего салата просто не существует
1 июля, 15:51
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2 минуты и он уже на столе: более полезного летнего салата просто не существует

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Если вы ищете легкий, но вкусный салат, который можно приготовить за считанные минуты, то салат с рукколой и пармезаном – идеальный выбор.
  • Он ароматный и хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

Салат с рукколой и пармезаном заслуживает внимания из-за оригинальности вкуса. Он сочетает в себе перечные нотки рукколы с пикантной насыщенностью сыра пармезан, и все это под яркой лимонной заправкой.

Летом салат просто идеально дополнит любой прием пищи, потому что быстро и вкусно. Рецептом салата с рукколой и пармезаном делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Салат с рукколой и пармезаном

    • Время: 5 минут
    • Порции: 2

    Ингредиенты: 
    – 140 граммов рукколы;
    – 1/4 стакана пармезана тертого.

    Для заправки:
    – 1/4 стакана масла оливкового;
    – 1 столовая ложка цедры лимона;
    – 2 столовые ложки лимонного сока;
    – 1 чайная ложка уксуса винного;
    – 1/2 чайной ложки сахара;
    – 1 зубок чеснока.

    Приготовление:

    1. Вымойте руколу, очистите ее от сухих стеблей и листьев. Обсушите на бумажном полотенце.
       
    2. Приготовьте заправку. Смешайте масло, уксус, лимонный сок и цедру, сахар. Почистите чеснок и выдавите его в заправку. Хорошо перемешайте.
       
    3. Натрите пармезан на специальной терке пластинками. Можно не тереть, а воспользоваться острым ножом.
       
    4. Полейте салат заправкой, выкладывать на тарелку и наслаждайтесь.

    Приятного аппетита!

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