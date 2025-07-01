2 минуты и он уже на столе: более полезного летнего салата просто не существует
- Если вы ищете легкий, но вкусный салат, который можно приготовить за считанные минуты, то салат с рукколой и пармезаном – идеальный выбор.
- Он ароматный и хорошо подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.
Салат с рукколой и пармезаном заслуживает внимания из-за оригинальности вкуса. Он сочетает в себе перечные нотки рукколы с пикантной насыщенностью сыра пармезан, и все это под яркой лимонной заправкой.
Летом салат просто идеально дополнит любой прием пищи, потому что быстро и вкусно. Рецептом салата с рукколой и пармезаном делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Салат с рукколой и пармезаном
- Время: 5 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 140 граммов рукколы;
– 1/4 стакана пармезана тертого.
Для заправки:
– 1/4 стакана масла оливкового;
– 1 столовая ложка цедры лимона;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка уксуса винного;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1 зубок чеснока.
Приготовление:
- Вымойте руколу, очистите ее от сухих стеблей и листьев. Обсушите на бумажном полотенце.
- Приготовьте заправку. Смешайте масло, уксус, лимонный сок и цедру, сахар. Почистите чеснок и выдавите его в заправку. Хорошо перемешайте.
- Натрите пармезан на специальной терке пластинками. Можно не тереть, а воспользоваться острым ножом.
- Полейте салат заправкой, выкладывать на тарелку и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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