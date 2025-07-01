2 минуты и он уже на столе: более полезного летнего салата просто не существует

Салат с рукколой и пармезаном заслуживает внимания из-за оригинальности вкуса. Он сочетает в себе перечные нотки рукколы с пикантной насыщенностью сыра пармезан, и все это под яркой лимонной заправкой.

Летом салат просто идеально дополнит любой прием пищи, потому что быстро и вкусно. Рецептом салата с рукколой и пармезаном делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Захочется каждый вечер: диетический салат без майонеза, который сочетаются со всем Салат с рукколой и пармезаном Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 140 граммов рукколы;

– 1/4 стакана пармезана тертого.



Для заправки:

– 1/4 стакана масла оливкового;

– 1 столовая ложка цедры лимона;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка уксуса винного;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1 зубок чеснока. Приготовление: Вымойте руколу, очистите ее от сухих стеблей и листьев. Обсушите на бумажном полотенце.

Приготовьте заправку. Смешайте масло, уксус, лимонный сок и цедру, сахар. Почистите чеснок и выдавите его в заправку. Хорошо перемешайте.

Натрите пармезан на специальной терке пластинками. Можно не тереть, а воспользоваться острым ножом.

Полейте салат заправкой, выкладывать на тарелку и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот салат с ореховой заправкой.