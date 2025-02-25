5 минут – и салат на столе: оригинальная закуска, которая покорит семью и друзей

Свёкла уже давно закрепила за собой статус суперфуда среди украинцев. Этот корнеплод можно использовать как в горячих, так и в холодных блюдах, не ограничиваясь знаменитой "Шубой".

Предлагаем совместить свёклу с рукколой, апельсином и фетой. Рецептом вкусного и полезного салата делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @fedorova.valentyna. Читайте также Все дело в одном ингредиенте: эту намазку хочется есть ложками Салат со свёклой, фетой и рукколой Время: 5 минут (без варки свеклы)

5 минут (без варки свеклы) Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 свёкла отварная или запеченная;

– 1/2 апельсина;

– руккола;

– 40 граммов феты;

– 1 столовая ложка орехов;

– 1 чайная ложка семян кунжута/льна/тыквы;

– сок лимона;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль, перец – по вкусу. Смотрите видеорецепт салата: Приготовление: Отварную свёклу и апельсин нарежьте кубиками.

Добавьте руколу, кубики феты и измельченные орехи.

Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.

Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита! Приготовьте также: салат "Оливье" с отварным языком.