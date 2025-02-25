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25 февраля, 14:20
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5 минут – и салат на столе: оригинальная закуска, которая покорит семью и друзей

Марта Касиянчук

Свёкла уже давно закрепила за собой статус суперфуда среди украинцев. Этот корнеплод можно использовать как в горячих, так и в холодных блюдах, не ограничиваясь знаменитой "Шубой".

Предлагаем совместить свёклу с рукколой, апельсином и фетой. Рецептом вкусного и полезного салата делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @fedorova.valentyna.

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Салат со свёклой, фетой и рукколой

  • Время: 5 минут (без варки свеклы)
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 свёкла отварная или запеченная;
– 1/2 апельсина;
– руккола;
– 40 граммов феты;
– 1 столовая ложка орехов;
– 1 чайная ложка семян кунжута/льна/тыквы;
– сок лимона;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль, перец – по вкусу.

Смотрите видеорецепт салата:

Приготовление:

  1. Отварную свёклу и апельсин нарежьте кубиками.
     
  2. Добавьте руколу, кубики феты и измельченные орехи.
     
  3. Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.
     
  4. Перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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