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25 июля, 15:50
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Лучшего летнего супа не существует – "Сангрия" на белом сухом: идеально для вечера пятницы

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Белая "Сангрия" – это прохладительный напиток, который готовится на основе белого вина с добавлением фруктов.
  • Она отличается от классического коктейля более легким и фруктовым вкусом, поскольку традиционный рецепт предусматривает красное вино, которое несколько сильнее.

"Сангрия" – популярный испанский напиток, который традиционно изготавливается из красного вина и разнообразных фруктов. Но приготовить его можно и из белого сухого – вкус станет только лучше.

Такой коктейль идеально подходит для того, чтобы оживить вечер с друзьями или дополнить пикник в выходной день. Рецептом "Сангрии" на белом вине делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @tanyashlikhtenko.

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Как приготовить "Сангрию" на белом вине?

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 бутылка белого вина;
– 400 миллилитров яблочного сока;
– 0,5 литра газированной воды;
– 2 апельсина;
– 2 яблока;
– 300 граммов клубники;
– 1 пучок мяты;
– лед.

Как сделать коктейль: смотрите видео

Приготовление:

  1. Яблоки и апельсин помойте и нарежьте кусочками.
     
  2. В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные яблоко и апельсин.
     
  3. Разлейте в бокалы со льдом, украсьте листочками мяты и клубники и подавайте.

Приятного аппетита!

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