Идеальные для "похрустеть" вечером: хрустящие сухарики, которые в 1000 раз лучше магазинных
Хрустящие сухарики являются популярным дополнением к супам и салатам, а также отличной закуской во время семейных киносеансов. Вопреки распространенному мнению, приготовить их в домашних условиях очень просто.
Сделав это один раз, вы сразу забудете о магазинных вариантах с лишними добавками. 24 Канал со ссылкой на ProstoWay рассказывает, как приготовить хрустящие сухарики.
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Хрустящие сухарики дома
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов белого или черного хлеба;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– сушеный чеснок, паприка, орегано – по вкусу;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Хлеб нарежьте кубиками среднего размера. В миске смешайте масло со специями и солью.
- Выложите нарезанный хлеб и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью.
- Разложите кубики на противень в один слой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 – 15 минут. Время от времени перемешивайте, чтобы сухарики равномерно подрумянились.
Охлажденные сухарики можно хранить в герметичном контейнере до двух недель. Однако кулинары отмечают, что эти ароматные добавки обычно не надолго задерживаются на кухне.
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