17 июля, 12:32
Проще не бывает: зефир без сахара из 2 ингредиентов, который получается с первого раза
Основні тези
- Нежный и по-особенному вкусный зефир получится, только если готовить его самому, а не покупать в магазине.
- И его можно приготовить всего из 2 ингредиентов – яблочного пюре и желатина.
Приготовить зефир в домашних условиях еще никогда не было так просто, как сейчас. Благодаря простому рецепту, кулинары могут сделать это лакомство, используя всего 2 ингредиента.
Вам нужны только яблочное пюре и желатин. Рецептом такого простого, но очень вкусного зефира делится 24 Канал со ссылкой на Новости.ю.инфо.
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Как приготовить зефир из 2 ингредиентов?
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 120 граммов яблочного пюре;
– 15 граммов желатина.
Приготовление:
- Положите ингредиенты вместе в кастрюлю и оставьте набухать желатин. Хватит 5 – 7 минут.
- Подготовьте водяную баню и поставьте на нее кастрюлю. Помешивайте, чтобы желатин равномерно растворился и распределился. Тогда снимите с огня. Яблочная масса должна остыть до комнатной температуры.
- Переходите к работе миксером – взбейте до образования устойчивой пены. Ориентируйтесь по объему, потому что он должен увеличиться примерно в 4 – 5 раз.
- Форму выстелите пищевой пленкой. Выложите массу в нее и поставьте в холодильник на 1 час.
- Когда зефир застынет, тогда просто разрежьте его на кусочки. Для аппетитности присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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