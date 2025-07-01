Проще не бывает: зефир без сахара из 2 ингредиентов, который получается с первого раза

Приготовить зефир в домашних условиях еще никогда не было так просто, как сейчас. Благодаря простому рецепту, кулинары могут сделать это лакомство, используя всего 2 ингредиента.

Вам нужны только яблочное пюре и желатин. Рецептом такого простого, но очень вкусного зефира делится 24 Канал со ссылкой на Новости.ю.инфо. Читайте также Пальчики оближешь: самое простое "Птичье молоко" – без выпекания и теста Как приготовить зефир из 2 ингредиентов? Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 120 граммов яблочного пюре;

– 15 граммов желатина. Приготовление: Положите ингредиенты вместе в кастрюлю и оставьте набухать желатин. Хватит 5 – 7 минут.

Подготовьте водяную баню и поставьте на нее кастрюлю. Помешивайте, чтобы желатин равномерно растворился и распределился. Тогда снимите с огня. Яблочная масса должна остыть до комнатной температуры.

Переходите к работе миксером – взбейте до образования устойчивой пены. Ориентируйтесь по объему, потому что он должен увеличиться примерно в 4 – 5 раз.

Форму выстелите пищевой пленкой. Выложите массу в нее и поставьте в холодильник на 1 час.

Когда зефир застынет, тогда просто разрежьте его на кусочки. Для аппетитности присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: глазированные сырки по-домашнему.