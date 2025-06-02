Гораздо вкуснее, чем шашлык: шампиньоны с фаршем на мангале

Фаршированные шампиньоны – изысканная закуска, которая не только очень вкусная, но и становится украшением любого стола. На гриле эти грибы получаются особенно сочными, с насыщенным ароматом, дополненным тонкими нотками дымка.

Приготовление шампиньонов с мясом не требует больших финансовых затрат и много времени. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Шампиньоны на мангале с фаршем

Время: 1 час

1 час Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм шампиньонов;

– 500 граммов фарша;

– 70 граммов соевого соуса;

– 50 миллилитров подсолнечного масла с базиликом, орегано, розмарином;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 небольшой пучок петрушки;

– 50 миллилитров воды;

– 200 граммов твердого сыра;

– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить шампиньоны на мангале с фаршем: смотрите видео

Приготовление:

Грибы помойте и обсушите. Отрежьте ножки.

Добавьте майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешайте и оставьте на 30 минут.

К фаршу добавьте соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно вымешайте.

В каждую шапочку гриба положите фарш. Нанизывайте на шампуры, как на видео. Жарьте до золотистой корочки – примерно 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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