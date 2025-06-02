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2 июня, 14:01
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Гораздо вкуснее, чем шашлык: шампиньоны с фаршем на мангале

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Фаршированные шампиньоны на мангале – вкусная закуска с ароматом дымка.
  • Для приготовления нужны простые ингредиенты и 1 час.

Фаршированные шампиньоны – изысканная закуска, которая не только очень вкусная, но и становится украшением любого стола. На гриле эти грибы получаются особенно сочными, с насыщенным ароматом, дополненным тонкими нотками дымка.

Приготовление шампиньонов с мясом не требует больших финансовых затрат и много времени. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Шампиньоны на мангале с фаршем

  • Время: 1 час
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм шампиньонов;
– 500 граммов фарша;
– 70 граммов соевого соуса;
– 50 миллилитров подсолнечного масла с базиликом, орегано, розмарином;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 небольшой пучок петрушки;
– 50 миллилитров воды;
– 200 граммов твердого сыра;
– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить шампиньоны на мангале с фаршем: смотрите видео

Приготовление:

  1. Грибы помойте и обсушите. Отрежьте ножки.
     
  2. Добавьте майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешайте и оставьте на 30 минут.
     
  3. К фаршу добавьте соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно вымешайте.
     
  4. В каждую шапочку гриба положите фарш. Нанизывайте на шампуры, как на видео. Жарьте до золотистой корочки – примерно 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

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