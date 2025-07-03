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3 июля, 17:30
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Пышная и ароматная: эта шарлотка станет любимым десертом к чаю в сезон

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Шарлотка "Солнышко" сочетает сладкое бисквитное тесто с кислинкой абрикосов.
  • Если любите абрикосы, тогда эта пышная и ароматная выпечка – именно для вас!

Шарлотку "Солнышко" называют самым быстрым рецептом абрикосового пирога из всех. Хозяйки могут создать удивительно вкусный и нежный по текстуре пирог с минимальными усилиями и затратами энергии.

В десерте гармонично сочетаются сладкий бисквит и легкая кислинка спелых фруктов. Рецептом шарлотки с абрикосами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Шарлотка с абрикосами

  • Время: 40 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 4 яйца;
– 0,7 стакана сахара;
– 12 абрикос.

Приготовление:

  1. Помойте абрикосы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
     
  2. Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте форму и застелите ее пергаментом.
     
  3. Разбейте яйца в посудину и взбейте миксером 3 минуты. Постепенно добавьте сахар и взбивайте миксером еще 10 минут, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавьте муку и перемешайте лопаткой до однородности.
     
  4. Перелейте тесто в форму. Выложите сверху абрикосы, слегка вдавите их в тесто. Выпекайте 20 – 25 минут до золотистой корочки. Сверху можете присыпать шарлотку сахарной пудрой.

Готово!

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