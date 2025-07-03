Пышная и ароматная: эта шарлотка станет любимым десертом к чаю в сезон

Шарлотку "Солнышко" называют самым быстрым рецептом абрикосового пирога из всех. Хозяйки могут создать удивительно вкусный и нежный по текстуре пирог с минимальными усилиями и затратами энергии.

В десерте гармонично сочетаются сладкий бисквит и легкая кислинка спелых фруктов. Рецептом шарлотки с абрикосами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Лучшее кулинарное сочетание: воздушный сезонный пирог с вишней и шоколадом Шарлотка с абрикосами Время: 40 минут

40 минут Порции: 5 Ингредиенты:

– 1 стакан муки;

– 4 яйца;

– 0,7 стакана сахара;

– 12 абрикос. Приготовление: Помойте абрикосы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте форму и застелите ее пергаментом.

Разбейте яйца в посудину и взбейте миксером 3 минуты. Постепенно добавьте сахар и взбивайте миксером еще 10 минут, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавьте муку и перемешайте лопаткой до однородности.

Перелейте тесто в форму. Выложите сверху абрикосы, слегка вдавите их в тесто. Выпекайте 20 – 25 минут до золотистой корочки. Сверху можете присыпать шарлотку сахарной пудрой. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и десерт "Павлова" со свежими ягодами.