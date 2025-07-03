3 июля, 17:30
Пышная и ароматная: эта шарлотка станет любимым десертом к чаю в сезон
Основні тези
- Шарлотка "Солнышко" сочетает сладкое бисквитное тесто с кислинкой абрикосов.
- Если любите абрикосы, тогда эта пышная и ароматная выпечка – именно для вас!
Шарлотку "Солнышко" называют самым быстрым рецептом абрикосового пирога из всех. Хозяйки могут создать удивительно вкусный и нежный по текстуре пирог с минимальными усилиями и затратами энергии.
В десерте гармонично сочетаются сладкий бисквит и легкая кислинка спелых фруктов. Рецептом шарлотки с абрикосами делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Шарлотка с абрикосами
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 4 яйца;
– 0,7 стакана сахара;
– 12 абрикос.
Приготовление:
- Помойте абрикосы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовьте форму и застелите ее пергаментом.
- Разбейте яйца в посудину и взбейте миксером 3 минуты. Постепенно добавьте сахар и взбивайте миксером еще 10 минут, пока масса не побелеет и не станет пышной. Добавьте муку и перемешайте лопаткой до однородности.
- Перелейте тесто в форму. Выложите сверху абрикосы, слегка вдавите их в тесто. Выпекайте 20 – 25 минут до золотистой корочки. Сверху можете присыпать шарлотку сахарной пудрой.
Готово!
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