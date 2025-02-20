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20 февраля, 14:15
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Шарлотка с яблоками за полчаса: самый простой рецепт из всех возможных

Марта Касиянчук

Шарлотка – это легкий, ароматный и воздушный пудинг, наполненный яблоками. После первого раза выпекания яблочная шарлотка непременно станет любимой для всей семьи.

Десерт быстрый в приготовлении и требует минимум ингредиентов. Как испечь шарлотку с яблоками и корицей рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.

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Быстрая шарлотка с яблоками и корицей

  • Время: 45 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 3 яблока;
– 1 стакан сахара;
– 1/3 чайной ложки гашеной соды;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка корицы молотой.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте в крепкую пену миксером, постепенно добавляя сахар.
     
  2. Продолжайте взбивать, добавляя по одному желтки, затем гашеную соду и муку. Тесто по консистенции должно напоминать сметану. Добавьте корицу.
     
  3. Очистите и нарежьте кусочками яблоки. Уложите их на дно смазанной формы и залейте тестом.
     
  4. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки: если тесто на ней не остается – значит готово.
     
  5. Сверху посыпьте шарлотку корицей или сахарной пудрой, и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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