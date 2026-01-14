Любимая школьная пицца одной рукой: готовим любимый перекус детства

Школьная пицца – это блюдо, которое немедленно возвращает в яркие воспоминания. Хорошие новости: она так легка в приготовлении, что вы можете делать ее хоть каждый день.

Школьная пицца – это заботливость, умноженная на заботу и невероятный вкус. Зачем жить одними воспоминаниями – 24 Канал предлагает воссоздать их по рецепту из TikTok yummy.lera.

Как приготовить школьную пиццу?

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 450 граммов муки;

– 21 грамм живых или 7 граммов сухих дрожжей;

– 20 граммов сахара;

– 7 граммов соли;

– 1 яйцо;

– 200 миллилитров молока;

– 40 граммов сливочного масла;

начинка:

– кетчуп;

– вареная колбаса;

– сыр;

– помидор;

– красный сладкий перец;

– майонез. ⠀

Готовим ту самую школьную пиццу: видео

Приготовление:

В глубокую миску просейте муку, добавьте дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешайте. Вбейте яйцо, влейте теплое молоко и растопленное масло. Замесите тесто, постепенно подсыпая муку, пока масса не станет мягкой и эластичной. Не "забивайте" тесто, оно должно оставаться нежным и податливым. Готовое тесто поделите на 6 или 9 одинаковых частей. Сформируйте шарики, выложите их в форму, смазанную маслом, сами шарики также слегка смажьте маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 45 минут. После подхода обомните тесто, сформируйте основы для пиццы и выложите их на противень с пергаментом. Оставьте еще на 10 – 15 минут в теплом месте. Затем выложите начинку: смажьте основы кетчупом, добавьте колбасу, сыр, помидоры, перец, майонез и еще немного сыра сверху. Края смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25 минут при 180 градусах.

Какую муку выбрать?

Сорт муки – это не о качестве, а о назначении. Например, в муке высшего сорта мало клейковины, поэтому для выпечки это не лучший вариант, рассказывает Fajne gotowanie.

Лучше выбрать муку первого сорта. Это идеальный выбор для теста, поэтому результат будет идеальным.

