Вкуснее магазинного: готовим шоколадное масло, которое перенесет в детство
Домашнее шоколадное масло способно изменить вашу утреннюю рутину. Насыщенный сливочный спред превосходит любые магазинные альтернативы, обещая превосходный апгрейд завтрачных тостов.
Шоколадное масло можно легко приготовить без сложных ингредиентов. В результате получается вкусная намазка для бутербродов или основы для крема на торты. Рецептом шоколадного масла с орехами и корицей делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Шоколадное масло с орехами и корицей
- Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов шоколада;
– 1 столовая ложка молока;
– 1 столовая ложка какао;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 100 граммов орехов;
– 1 пакетик ванилина;
– корица – по вкусу.
Приготовление:
- Поставьте водяную баню и растопите шоколад. Тем временем масло пусть стоит на столе, потому что должно быть комнатной температуры.
- К шоколаду добавьте столовую ложку молока или сливок. Далее корицу по вкусу, сахар, какао-порошок, ванилин. Все тщательно перемешайте.
- Охладите массу и смешайте ее с мягким сливочным маслом. Теперь взбейте миксером.
- Добавьте орехи – фундук или грецкие идеально подойдут.
- Переложите готовую массу в банку под крышку и поставьте в холодильник для охлаждения. Можете смаковать.
Приятного аппетита!
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