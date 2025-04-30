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30 апреля, 12:40
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Вкуснее магазинного: готовим шоколадное масло, которое перенесет в детство

Марта Касиянчук

Домашнее шоколадное масло способно изменить вашу утреннюю рутину. Насыщенный сливочный спред превосходит любые магазинные альтернативы, обещая превосходный апгрейд завтрачных тостов.

Шоколадное масло можно легко приготовить без сложных ингредиентов. В результате получается вкусная намазка для бутербродов или основы для крема на торты. Рецептом шоколадного масла с орехами и корицей делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Шоколадное масло с орехами и корицей 

  • Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов шоколада;
– 1 столовая ложка молока;
– 1 столовая ложка какао;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 100 граммов орехов;
– 1 пакетик ванилина;
– корица – по вкусу.

Приготовление:

  1. Поставьте водяную баню и растопите шоколад. Тем временем масло пусть стоит на столе, потому что должно быть комнатной температуры.
     
  2. К шоколаду добавьте столовую ложку молока или сливок. Далее корицу по вкусу, сахар, какао-порошок, ванилин. Все тщательно перемешайте.
     
  3. Охладите массу и смешайте ее с мягким сливочным маслом. Теперь взбейте миксером.
     
  4. Добавьте орехи – фундук или грецкие идеально подойдут.
     
  5. Переложите готовую массу в банку под крышку и поставьте в холодильник для охлаждения. Можете смаковать.

Приятного аппетита!

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