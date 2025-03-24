В стиле брауни: готовим американское шоколадное печенье с миндалем
Немало блюд возникли в США, и одно из таких – классическое шоколадное печенье с измельченным миндалем. Эта выпечка просто фантастически вкусная.
Шоколадно-миндальное печенье предлагает уникальную текстуру, которая отличает его от типичных сухих рецептов – у него мягкая, похожая на брауни, внутренняя структура. Это лакомство не только вкусное, но и простое в приготовлении, пишет 24 Канал со ссылкой на Дом.
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Шоколадное печенье с миндалем
- Время: 30 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 2 яйца;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 100 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки какао-порошка;
– плитка молочного шоколада;
– 150 граммов сахара;
– 30 – 50 граммов очищенного миндаля;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешайте все составляющие теста для печенья.
- Миндаль измельчите и насыпьте в тесто.
- Шоколад нарежьте на куски и также добавьте в тесто. Положите его в холодильник на 30 минут.
- Достаньте тесто, сформируйте печенье и выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.
- Растопите шоколад на водяной бане и полейте печенье.
Приятного аппетита!
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